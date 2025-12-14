Beffa sulla sirena per la Polisportiva Basket Agropoli: la capolista Sarno passa a Torchiara per un punto

È stata una serata dalle emozioni forti e contrastanti quella vissuta dalla Polisportiva Basket Agropoli. In una settimana segnata dalle difficoltà logistiche ed emotive seguite all’incendio del Palazzetto dello Sport “Andrea Di Concilio”, la squadra ha dovuto traslocare a Torchiara per affrontare la corazzata del campionato, la Virtus Sarno. Il match, valido per la tredicesima giornata della Serie C Maschile Campania, si è concluso con il punteggio di 80-81, lasciando l’amaro in bocca ai padroni di casa per una sconfitta maturata proprio negli istanti finali.

Una gara dal sapore particolare

Non era una partita come le altre. Il cambio forzato di campo, dovuto ai tristi eventi che hanno reso inagibile la casa sportiva di Agropoli lo scorso weekend, ha caricato l’ambiente di un significato che andava oltre il semplice dato agonistico. Nonostante tutto, i cilentani hanno messo in campo cuore e grinta, onorando l’impegno contro una Virtus Sarno che si presentava a Torchiara da imbattuta, forte di un ruolino di marcia impressionante con 11 vittorie su 11.

Battaglia punto a punto

Sul parquet, la differenza di classifica non si è vista. Agropoli ha giocato una partita offensivamente gagliarda, segnando 80 punti, un dato superiore alla propria media casalinga stagionale di 77.3. Due i protagonisti assoluti tra le file agropolesi, Tempo e e Marino, autori di una prestazione monstre da 21 punti ciascuno, supportati dalla regia del play Lepre e dalla sostanza sotto canestro di Garcia. Dall’altra parte, Sarno ha risposto colpo su colpo, guidata da un collettivo solido che ha mandato quattro uomini in doppia cifra. La gara è rimasta in equilibrio fino alla fine, con le difese messe a dura prova dall’intensità degli attacchi.

Il finale e il teddy bear toss

L’epilogo è stato il più crudele possibile per Agropoli. Con il punteggio in bilico, la partita si è decisa proprio sul filo della sirena, condannando i padroni di casa a una sconfitta di misura per 80-81. Un finale beffardo che però non cancella quanto di buono mostrato contro la prima della classe.

Ma la serata di Torchiara non sarà ricordata solo per il risultato. Durante la gara si è svolto anche il tradizionale “Teddy Bear Toss”, un momento di grande partecipazione e solidarietà che ha visto piovere in campo orsacchiotti di peluche lanciati dagli spettatori. Un gesto simbolico che, specialmente in una settimana così complicata per la comunità sportiva di Agropoli, ha regalato un sorriso e un senso di unione, ricordando che lo sport sa essere veicolo di messaggi positivi anche nelle difficoltà.