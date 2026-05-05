Battipaglia verso le stelle: Giovanni Paolo Galletti tra i 20 finalisti della Maratona per lo spazio dell’ASI

Un grandissimo plauso e le più sentite congratulazioni da parte della Sindaca Cecilia Francese e di tutta l’Amministrazione Comunale di Battipaglia arrivano per celebrare un traguardo eccezionale.

“È con immenso orgoglio che celebriamo il successo del nostro giovane concittadino. Giovanni Paolo rappresenta l’eccellenza della nostra città e la dimostrazione che, con impegno, studio e passione, i nostri ragazzi possono raggiungere letteralmente le stelle!”, ha dichiarato la Sindaca.

Il percorso di Giovanni Paolo Galletti al liceo Medi

Giovanni Paolo Galletti, brillante studente della classe III C (indirizzo scientifico) del Liceo “E. Medi” di Battipaglia, ha raggiunto un risultato storico: è stato selezionato tra i 20 migliori studenti di tutta Italia — affermandosi come l’unico rappresentante per la nostra regione — per partecipare all’attesissima fase finale della “Maratona per lo spazio”, il prestigioso evento organizzato dall’Agenzia Spaziale Italiana (ASI).

Questo straordinario successo è anche il frutto del lavoro sinergico e dell’alta qualità formativa del Liceo “E. Medi”. Un riconoscimento speciale e profonda gratitudine vanno alla Dirigente Scolastica, Roberta Talamo, e alla docente referente del progetto, Rosita Santoriello, per la guida preziosa e per aver saputo valorizzare il talento di Giovanni Paolo.

L’esperienza immersiva presso l’Agenzia spaziale italiana

La fase finale, prevista per la fine di maggio a Roma, non sarà una semplice competizione, ma un’opportunità unica nel suo genere. Le ragazze e i ragazzi selezionati avranno infatti il privilegio di vivere un’esperienza immersiva all’interno della Concurrent Engineering Facility (CEF) dell’ASI.

Si tratta di un primato assoluto e di un’occasione straordinaria poiché, per la primissima volta nella sua storia, questa infrastruttura di eccellenza mondiale apre le sue porte a studentesse e studenti delle scuole superiori. I giovani talenti potranno così toccare con mano le tecnologie all’avanguardia e i metodi ingegneristici utilizzati dai massimi esperti del settore aerospaziale per la progettazione delle missioni.

Tutta la comunità di Battipaglia si unisce all’entusiasmo della Sindaca Francese, facendo un grande tifo per Giovanni Paolo in vista di questa incredibile avventura spaziale. Ad maiora!