Battipaglia punta sulla smart mobility: arriva EasyPark per la gestione digitale della sosta

EasyPark, l’app per la sosta più diffusa in Italia e in Europa, parte dell’azienda globale Arrive, è ora attiva anche a Battipaglia. Disponibile in oltre 1.000 comuni in Italia, EasyPark consente agli automobilisti di iniziare, terminare e pagare la sosta su strisce blu dal proprio smartphone, in modo facile e comodo. Molti i vantaggi di EasyPark: l’area di sosta e la relativa tariffa vengono visualizzate automaticamente tramite geolocalizzazione; è possibile prolungare la durata della sosta direttamente dal cellulare, ovunque ci si trovi, o interromperla anticipatamente al rientro in auto, pagando solo il tempo di sosta effettivamente consumato, nel rispetto delle tariffe stabilite dall’amministrazione comunale. Inoltre, si può utilizzare il servizio in tutti i comuni, italiani ed esteri, in cui è attivo, tra cui Salerno, Eboli e Cava de’ Tirreni.

«L’arrivo di EasyPark a Battipaglia rappresenta un ulteriore passo nel percorso di modernizzazione dei servizi cittadini – afferma la Sindaca di Battipaglia Cecilia Francese –. Rendere più semplice e immediata la gestione della sosta significa migliorare la qualità della vita di residenti, pendolari e visitatori, offrendo strumenti digitali che facilitano gli spostamenti e riducono le attese. Ringraziamo il gruppo Arrive per la collaborazione e per aver scelto di includere la nostra città nella propria rete: investire in innovazione è fondamentale per costruire una Battipaglia più efficiente, accessibile e al passo con le esigenze della mobilità contemporanea».

I vantaggi della digitalizzazione quotidiana

«Siamo lieti che il nostro servizio, già attivo in migliaia di comuni in Italia e all’estero, sia ora disponibile anche a Battipaglia e di questo ringraziamo l’amministrazione comunale. La nostra app porta i benefici della digitalizzazione nella quotidianità: con EasyPark gli automobilisti possono gestire le operazioni di sosta in modo facile, comodo e veloce – afferma Giuliano Caldo, Regional Director Southern Europe di Arrive –».

Guida all’utilizzo dell’applicazione

Per utilizzare EasyPark, è necessario scaricare l’app dagli store Apple e Android, inserire il numero di cellulare e disporre di una carta di pagamento, anche prepagata, dei circuiti Visa, Mastercard, American Express o UnionPay International. Le informazioni richieste per iniziare la sosta sono: il “codice area di sosta”, riportato sull’app EasyPark attivando la geolocalizzazione; il numero di targa del veicolo, proposto automaticamente dopo il primo inserimento, e l’orario previsto di fine sosta, che potrà essere prolungato o interrotto anticipatamente al rientro in auto. Gli ausiliari del traffico possono verificare la corretta attivazione della sosta tramite il controllo della targa dell’auto.

Tariffe e costi del servizio a Battipaglia

Per gli utenti con abbonamento EasyPark Go, il costo del servizio è già incluso. Per tutti gli altri è prevista una commissione pari al 15% dell’importo della sosta (commissione minima di 0,35 € e massima di 1,90 €). L’importo totale, incluso il costo del servizio, viene indicato chiaramente durante la procedura di pagamento.