Battipaglia celebra Santa Maria della Speranza: presentato l’annullo filatelico del Giubileo

È stato presentato questa mattina a Battipaglia, in Piazza Amendola, l’annullo filatelico, realizzato dall’Amministrazione Comunale con la collaborazione della Banca Campania Centro e di Poste Italiane, per celebrare l’importanza storica degli eventi giubilari del territorio.

Un simbolo di fede

Questo simbolo di fede, profondo e radicato nella devozione popolare dei cittadini battipagliesi, ha raggiunto una visibilità su scala mondiale grazie alla scelta del Vaticano di includere la sua effige nell’apertura della Porta Santa il 24 dicembre 2024, data che ha segnato l’inizio del Giubileo della Speranza.

La città di Battipaglia è protagonista di un periodo di risonanza internazionale, strettamente legato al valore spirituale e storico della statua della Madonna della Speranza.

La dichiarazione

«In questo anno Giubilare il nostro territorio ha avuto la Grazia che diversi luoghi ed opere sono stati considerati Giubilari – dice la Sindaca Cecilia Francese-: oltre al Santuario della Madonna della Speranza, la Mensa dei Poveri, il Centro Polifunzionale per Minori “San Gaspare Bertoni”, la Comunità di accoglienza dedicata a donne e bambini “Una Casa per la Vita” e il Presidio Ospedaliero “Santa Maria della Speranza”.

Il rientro della Madonna della Speranza in Vaticano

La statua della Madonna della Speranza il 15 settembre 2025 ha fatto ritorno in Vaticano al fianco di Papa Leone XIV durante le celebrazioni del Giubileo della Consolazione. Questo simbolico rientro a Roma ha ulteriormente evidenziato il ruolo centrale che l’effige riveste nei valori spirituali e sociali del nostro tempo.

Una cartolina per celebrare la storia

Per celebrare la rilevanza storica degli eventi giubilari legati alla Città, l’Amministrazione Comunale di Battipaglia ha deciso di promuovere una cartolina celebrativa che ritrae la Madonna della Speranza.

Tale cartolina resterà a testimonierà l’importanza giubilare del Santuario e l’eccezionale partecipazione della statua della Madonna della Speranza all’apertura della Porta Santa in Vaticano alla presenza di Papa Francesco».

«Questo progetto farà in modo che le future generazioni, abbiano memoria degli eventi straordinari di questo anno – continua la prima cittadina-. La cartolina di cui si farà l’annullo filatelico, ricco di significato simbolico, costituisce un oggetto prezioso tanto per i collezionisti quanto per gli appassionati di filatelia».

Un progetto per la città di Battipaglia

Oltre a realizzare la cartolina commemorativa della Madonna della Speranza si è dato inizio ad un progetto che si potrà concretizzare con la realizzazione di un francobollo dedicato alla città di Battipaglia in occasione del centenario della sua nascita nel 2029.

«L’idea dell’annullo filatelico di oggi è nato a cura dell’Amministrazione ma si è potuto realizzare grazie alla disponibilità di Poste Italiane e soprattutto grazie alla dedizione di professionisti di Battipaglia legati strettamente al territorio – precisa ancora la Sindaca -, che ogni volta che sono interpellati si prodigano gratuitamente per realizzare qualcosa a vantaggio della Città.

Mi rivolgo in particolare a Letizia Musacchia e Vincenzo Campitiello che hanno curato la realizzazione della foto che ritrae la statua della Madonna della Speranza e Guido Catarozzo per la realizzazione del timbro».

Deposta la corona sul capo della Madonna

Celebrata anche la giornata dell’8 dicembre con una corona di fiori che è stata apposta sulla statua della Madonna presente nella Piazza principale della nostra città.

Una processione, dalla Chiesa di Santa Maria della Speranza a Piazza Amendola, si è snodata per il centro cittadino per onorare la Santa Patrona.