Battipaglia, arrestato ventenne per spaccio: sequestrati oltre 350 grammi di droga

Una attività condotta dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Battipaglia ha portato all’arresto di un giovane ventenne, colto in flagranza di reato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’intervento si è sviluppato nell’ambito di un normale monitoraggio del territorio, confermando l’attenzione delle autorità verso il centro cittadino.

Dinamica dell’intervento e perquisizione personale

L’azione della Polizia di Stato ha avuto inizio durante un controllo di routine effettuato nel cuore di Battipaglia. Gli agenti hanno identificato un gruppo di ragazzi, alcuni dei quali già noti alle forze dell’ordine. Durante le procedure di identificazione, l’atteggiamento visibilmente nervoso di uno dei presenti ha spinto gli operatori ad approfondire gli accertamenti.

La perquisizione personale ha confermato i sospetti degli agenti: il giovane nascondeva dosi di hashish e cocaina tra gli indumenti e persino all’interno della cover del proprio smartphone. Questo primo riscontro ha dato il via a una serie di verifiche più estese.

Il sequestro della droga e del materiale da confezionamento

L’attività investigativa si è spostata rapidamente presso l’abitazione del ragazzo. In questa sede, i poliziotti hanno rinvenuto un quantitativo significativo di droga, nello specifico circa 350 grammi di hashish e 14 grammi di marijuana.

Le operazioni non si sono concluse nel domicilio: gli agenti hanno esteso il controllo a un locale nella disponibilità del ventenne. All’interno di questo spazio è stato individuato e sequestrato un bilancino elettronico di precisione, strumento ritenuto fondamentale per la pesatura e il confezionamento delle singole dosi destinate alla vendita.

Provvedimenti dell’autorità giudiziaria

In seguito al rinvenimento dell’ingente quantitativo di stupefacenti e del materiale strumentale allo spaccio, il giovane è stato dichiarato in arresto. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente, il soggetto è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.

È opportuno ricordare che il procedimento penale si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari. Pertanto, l’indagato è da considerarsi presunto innocente fino all’eventuale emissione di una sentenza definitiva e irrevocabile.