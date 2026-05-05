Politica

Bandecchi a Salerno per Domenico Ventura: “una sfida ai trent’anni di sistema politico”

Stefano Bandecchi arriva a Salerno l'8 maggio per sostenere la candidatura di Domenico Ventura. Un'alternativa fuori dagli schemi per rompere il duopolio tra deluchiani e centrodestra

Redazione Infocilento
Stefano Bandecchi

Stefano Bandecchi, leader di Alternativa Popolare e Sindaco nonché Presidente della Provincia di Terni, sarà a Salerno venerdì 8 maggio alle ore 19:00. L’occasione è il sostegno ufficiale a Domenico Ventura, candidato sindaco, e alla lista collegata per il rinnovo del Consiglio Comunale. L’incontro con i cittadini e i sostenitori si terrà nella cornice di Piazza Sant’Agostino.

Una proposta alternativa oltre gli schemi tradizionali

Secondo Bandecchi, la candidatura di Ventura si pone in netta discontinuità con le logiche che hanno caratterizzato la politica salernitana negli ultimi due decenni. Il leader sottolinea come la proposta elettorale nasca fuori dalle alleanze precostituite, ponendosi come una soluzione concreta per una città definita bellissima, ma gravata da problematiche strutturali irrisolte da oltre trent’anni.

La critica al sistema di potere locale e all’opposizione

Bandecchi non risparmia critiche né alla maggioranza né alle minoranze storiche. Se da un lato punta il dito contro la gestione deluchiana e dei suoi uomini di fiducia, parlando di risultati insoddisfacenti e criticità evidenti, dall’altro attribuisce pari responsabilità al centrodestra. A quest’ultimo viene contestata l’incapacità di aver costruito, in trent’anni, una classe dirigente realmente alternativa e credibile.

Il profilo di Domenico Ventura e la visione per Salerno

Nella visione del leader nazionale, Mimmo Ventura incarna la rottura necessaria con il passato. Descritto come un uomo libero e con una solida esperienza amministrativa, Ventura guida una lista composta da figure competenti e rappresentative di tutti i quartieri cittadini. L’obiettivo dichiarato è intercettare il voto di chi intende chiudere definitivamente la stagione politica precedente, puntando su una figura che Bandecchi definisce profondamente legata al territorio e al popolo.

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