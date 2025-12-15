Balnea Sport e Wellness: scienza e sport in acqua, grande successo per il workshop su nutrizione e performance

L'appuntamento, ospitato presso la sala convegni del centro Balnaea, ha visto una nutrita partecipazione di nuotatori, atleti e, in particolare, allenatori interessati ad approfondire come la dieta influenzi profondamente i risultati in vasca

A cura di Gabriella Lancuba

Si è tenuto con grande successo lo scorso sabato 13 dicembre il workshop specialistico dedicato al fondamentale legame tra nutrizione e performance per chi vive il mondo del nuoto e degli sport in vasca. L’appuntamento, ospitato presso la sala convegni del centro Balnaea, ha visto una nutrita partecipazione di nuotatori, atleti e, in particolare, allenatori interessati ad approfondire come la dieta influenzi profondamente i risultati in vasca.

Il workshop

Il workshop, intitolato “Nutrizione e Performance nel Nuoto e negli Sport di Vasca”, è stato curato dal Dott. Nikola Tsesmelis, Nutrizionista. Nel corso del pomeriggio, a partire dalle ore 14:00, il Dottor Tsesmelis ha offerto un incontro completo, illustrando strategie e consigli pratici sull’alimentazione più adatta da applicare in ogni fase cruciale: prima, durante e dopo l’allenamento e le gare.

Le attività della giornata

L’obiettivo dell’incontro era fornire strumenti concreti per ottimizzare l’energia, accelerare il recupero e massimizzare la prestazione, un obiettivo pienamente raggiunto a giudicare dall’interesse e dalle domande poste dai partecipanti al termine della sessione.

Un’occasione formativa che ha confermato quanto sia sentita l’esigenza di integrare la scienza della nutrizione nella preparazione atletica in acqua. Inoltre, l’evento ha lasciato spazio all’azione: circa 170 giovani atleti, di età compresa tra i 6 e i 13 anni, si sono subito dopo impegnati in una gara di dorso. La giornata si è conclusa con le emozionanti premiazioni dedicate a questi piccoli campioni.

Un pomeriggio intenso che ha unito la scienza dell’alimentazione di avanguardia con la passione e l’entusiasmo della base sportiva giovanile.

