Balnaea Sport & Wellness: la terza edizione del Premio Mimì Caprino

Grande partecipazione e applausi al centro sportivo Balnaea per la terza edizione del Premio Mimì Caprino, storico fondatore del centro, svoltasi venerdì scorso e organizzata dalla società Nuoto & Fitness ASD. L’evento ha celebrato i protagonisti della stagione sportiva appena conclusa, confermandosi un momento di riferimento per il centro sportivo.

L’evento

La serata, ospitata nella struttura di via Plava 80, ha visto la premiazione degli atleti della gara sociale e di quelli qualificati alle competizioni nazionali di nuoto, oltre alla presentazione ufficiale delle squadre agonistiche che rappresenteranno il centro nella nuova stagione sportiva.

Uno dei momenti più attesi è stato la consegna del Premio Fedeltà 2025/2026, riconoscimento dedicato agli amici storici di Balnaea per il loro costante sostegno e la lunga militanza all’interno della società. Nel corso della manifestazione è stato inoltre presentato il programma del nuovo anno sportivo, con i prossimi obiettivi e le iniziative in programma per la stagione 2025/2026.

La festa

A chiusura della cerimonia si è svolta la festa sociale, un momento di convivialità che ha riunito atleti, famiglie e sostenitori. La serata ha visto la partecipazione della special guest Manuela Lucchini di RCS75, mentre il DJ set di Vincenzo Lanzara ha curato l’intrattenimento musicale.

Il presidente e lo staff di Nuoto & Fitness ASD hanno espresso soddisfazione per l’ottima riuscita dell’evento, ringraziando tutti i partecipanti e ribadendo l’impegno del centro sportivo nel promuovere i valori dello sport, della socialità e della crescita personale.

Con questa terza edizione, il Premio Mimì Caprino si conferma una tradizione consolidata, capace di valorizzare l’impegno degli atleti e di rafforzare il legame tra sport e memoria.