Avviso pubblico per la nomina dell’amministratore unico dell’azienda speciale Paistom

Il Comune di Capaccio Paestum ha pubblicato un avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse finalizzate alla nomina dell’Amministratore Unico dell’Azienda Speciale Paistom. L’iniziativa si rende necessaria a seguito della scadenza del mandato dell’attuale Organo Amministrativo, con l’obiettivo di ricostituire la governance della società interamente partecipata dal Comune.

L’Azienda Speciale

Paistom si occupa principalmente della gestione di servizi di interesse generale. Il Comune di Capaccio Paestum esercita su tale attività un “Controllo Analogo” a quello sui propri servizi.

Requisiti per la candidatura

I candidati interessati a ricoprire la posizione di Amministratore Unico devono possedere requisiti generali e specifici. Tra i requisiti generali figurano la cittadinanza italiana o di un paese dell’Unione Europea, il godimento dei diritti civili e politici, l’assenza di interdizioni o misure che precludano l’impiego nella Pubblica Amministrazione, l’assenza di condanne penali e procedimenti in corso che pregiudichino l’attività di Amministratore Unico, e l’assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità previste dal D.Lgs 39/2013. Per quanto riguarda i requisiti specifici, è richiesta una laurea in discipline giuridiche, economiche, aziendali o tecnico-scientifiche, nonché esperienze e conoscenze documentate e comprovate nella gestione dei servizi di pubblica utilità. Si precisa che questi requisiti sono indispensabili sia per l’assunzione che per il mantenimento della carica.

Modalità e termini di presentazione della domanda

Le manifestazioni di interesse devono essere presentate al Sindaco di Capaccio Paestum, via Vittorio Emanuele n.1. La domanda, redatta su carta semplice, non è soggetta all’imposta di bollo e deve essere inoltrata, pena esclusione, entro il settimo giorno dalla data di pubblicazione dell’Avviso all’Albo Pretorio Informatico del Comune di Capaccio Paestum.

L’invio deve avvenire esclusivamente tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.capaccio.sa.it, con la dicitura “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA NOMINA DI AMMINISTRATORE UNICO AZIENDA SPECIALE PAISTOM” nell’oggetto della mail. È consentita anche la consegna a mano o l’invio per posta cartacea entro le ore 12:00 del settimo giorno dalla pubblicazione. La domanda e i documenti allegati, inclusa la copia di un documento d’identità valido, devono essere in formato PDF e recare la firma autografa o digitale. La mancata sottoscrizione della domanda comporta l’esclusione.

Dichiarazioni e allegati richiesti

Nella proposta di candidatura, gli aspiranti devono dichiarare, sotto la propria responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, dati anagrafici, godimento dei diritti civili e politici, assenza di condanne o procedimenti penali in corso, e di non trovarsi in situazioni di inconferibilità o incompatibilità di incarichi previste dal D.Lgs. 39/2013. Devono inoltre dichiarare di non essere stati amministratori di enti falliti o con procedure concorsuali in corso, di non rientrare nella preclusione dell’articolo 1, comma 734, della Legge 27.12.2006 n. 296 (che impedisce la nomina a chi abbia chiuso in perdita tre esercizi consecutivi nei cinque anni precedenti).

È richiesta anche l’assenza di conflitti di interesse, liti pendenti con il Comune di Capaccio Paestum o Paistom, e di rapporti di lavoro dipendente con il Comune. Infine, i candidati non devono trovarsi in rapporto di coniugio, parentela o affinità entro il quarto grado con il Sindaco, Assessori o Consiglieri Comunali in carica. A corredo della proposta, i partecipanti devono allegare un curriculum vitae autocertificato, datato e firmato, un documento di riconoscimento valido e l’informativa privacy controfirmata per presa visione. Procedura di nomina e condizioni economiche. La nomina dell’Amministratore Unico è di competenza del Sindaco, che provvederà con un atto motivato, basandosi sulle domande pervenute.

L’istruttoria delle domande sarà effettuata dal Direttore dell’Azienda Speciale Paistom. Ai sensi della normativa e dello Statuto vigenti, non è previsto alcun compenso per l’Amministratore Unico. Tuttavia, in caso di modifiche normative o dei vincoli finanziari, il trattamento economico potrà essere rimodulato previa delibera dell’Assemblea. La durata dell’incarico è stabilita dallo statuto aziendale e dal decreto sindacale di nomina, con possibilità di rinnovo. Si precisa che l’Amministratore Unico non può essere scelto tra i dipendenti dell’Amministrazione controllante. Se nominato un dipendente di altro Ente pubblico, si applicherà quanto disposto dall’articolo 53 del D.Lgs. 165/2001, con obbligo di collocamento in aspettativa senza assegni.