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Auletta, l’energia nasce dal basso: inaugurata la CER FER-menti dopo l’inchiesta sul biometano

Da un'inchiesta di IrpiMedia alla nascita di una comunità energetica: Auletta inaugura FER-menti, esempio di democrazia energetica e giustizia ambientale nel salernitano.

Redazione Infocilento
Comunità energetica Auletta

Il 16 maggio ad Auletta, cuore delle aree interne della provincia di Salerno, si terrà un evento pubblico cruciale per il futuro energetico del territorio. L’incontro sarà dedicato alle inchieste sul biometano, ai processi di mobilitazione civica e all’inaugurazione ufficiale della Comunità Energetica Rinnovabile (CER) FER-menti.

L’iniziativa trae origine dal lavoro di giornalismo d’inchiesta pubblicato su IrpiMedia, che ha svelato irregolarità in un progetto di mega impianto a biometano finanziato con fondi PNRR da Retina Holding e Neoagroenergie srl. Grazie alla trasparenza generata dall’attivazione dei cittadini, il progetto ha subito la revoca di 14,5 milioni di euro e l’intervento della Procura Europea (EPPO).

FER-menti: l’alternativa concreta per il territorio

Dopo una lunga battaglia contro un modello energetico imposto dall’alto, la comunità ha scelto di costruire un’alternativa reale: produrre energia pulita, locale e condivisa. Da questo spirito nasce FER-menti, una comunità energetica costruita “dal basso” attraverso assemblee pubbliche e un costante coinvolgimento della cittadinanza.

Attualmente la CER conta quattro impianti fotovoltaici: tre privati su tetti domestici e un impianto condiviso, per una potenza complessiva di 34 kWp, capace di coprire il fabbisogno di oltre 15 famiglie. Una scelta etica precisa caratterizza il progetto: i pannelli non occupano terreni agricoli, ma vengono installati esclusivamente su tetti, capannoni ed edifici comunali.

Partecipazione e giustizia ambientale oltre i confini comunali

La comunità energetica FER-menti non si limita ai soli residenti di Auletta. Possono aderire famiglie, attività ed enti collegati alla stessa cabina primaria, estendendo l’opportunità ai comuni limitrofi di Pertosa, Caggiano e Buccino.

L’energia prodotta viene condivisa tra i soci, abbattendo i costi in bolletta e trasformando un conflitto territoriale in un’esperienza di democrazia energetica. È il risultato di un percorso collettivo che mette al centro i beni comuni e la giustizia ambientale.

Programma e interventi dell’evento

L’incontro vedrà la partecipazione di figure chiave del panorama istituzionale e associativo:

  • Antonio Caggiano, Sindaco di Auletta;
  • Michele Gagliardi, Presidente Comunità Energetica FER-menti;
  • Massimiliano De Paola, Auletta Casa Mia;
  • Michele Buonomo, Legambiente Campania.

Il dibattito sarà moderato dalla giornalista Sara Manisera (FADA Collective).

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