Asl Salerno, concorso per 30 anestesisti: bando aperto anche agli specializzandi per gli ospedali del sud

L'Asl Salerno indice un concorso per 30 medici in Anestesia e Rianimazione a tempo indeterminato. Posti per Vallo della Lucania, Agropoli, Oliveto Citra, Polla e Sapri

Ernesto Rocco
Medico

L’Asl Salerno ha avviato una procedura concorsuale pubblica, per titoli ed esami, finalizzata all’assunzione a tempo indeterminato di 30 dirigenti medici nella disciplina di Anestesia e Rianimazione. L’iniziativa nasce dalla necessità impellente di garantire la piena operatività dei reparti di area critica e rispondere alla carenza di organico in presidi sanitari considerati strategici per la rete provinciale. L’obiettivo primario è assicurare la continuità dei servizi di emergenza-urgenza e il mantenimento dei livelli essenziali di assistenza.

Destinazione dei nuovi medici e aree interessate

A differenza di altre procedure di reclutamento generiche, i vincitori del concorso saranno destinati specificamente al potenziamento di alcune strutture chiave, con un focus particolare sull’area sud e sulle zone interne del territorio salernitano.

I medici selezionati andranno a rafforzare le unità operative del Dea Vallo della Lucania-Agropoli e i presidi ospedalieri di Oliveto Citra, Polla e Sapri. Si tratta di un intervento fondamentale per territori vasti e complessi dal punto di vista orografico, dove la presenza di specialisti in rianimazione è determinante per la gestione delle urgenze.

Leggi anche:

Sanità salernitana, emergenza medici di base: 159 posti vacanti e assistenza a rischio

Requisiti di partecipazione e apertura agli specializzandi

Il bando non si rivolge esclusivamente ai medici già in possesso del titolo di specializzazione. In linea con le recenti normative volte a favorire l’inserimento professionale dei giovani medici, possono presentare domanda anche i medici in formazione specialistica iscritti regolarmente a partire dal secondo anno di corso. Per questi ultimi è prevista la creazione di una graduatoria separata: l’assunzione a tempo indeterminato sarà formalizzata solo al conseguimento della specializzazione, ma nel frattempo potranno essere contrattualizzati a tempo determinato secondo le disposizioni vigenti.

Struttura delle prove e criteri di valutazione

La procedura di selezione prevede un punteggio massimo di 100 punti, di cui 20 riservati alla valutazione dei titoli (carriera, curriculum e pubblicazioni scientifiche) e 80 destinati alle prove d’esame. I candidati dovranno affrontare tre diverse fasi valutative: una prova scritta, una prova pratica (incentrata su relazioni su casi clinici o descrizione di tecniche specifiche) e una prova orale. Per accedere alle fasi successive è richiesto un punteggio minimo di 21/30 nelle prime due prove e di 14/20 per il colloquio finale.

Modalità di invio della domanda di partecipazione

La gestione della candidatura è interamente telematica per garantire efficienza e trasparenza. Gli interessati dovranno inviare la propria istanza esclusivamente attraverso la piattaforma dedicata dell’ente. Il termine perentorio per la presentazione delle domande è fissato al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione dell’estratto del bando sulla Gazzetta Ufficiale.

Condividi questo articolo
Articolo precedente San Sebastiano Almanacco del 20 Gennaio, oggi si celebra San Sebastiano
Articolo Successivo Presidente Alfieri Scambio elettorale politico-mafioso: la Cassazione annulla con rinvio l’ordinanza contro Francesco Alfieri
Nessun commento