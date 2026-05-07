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Ascea, in arrivo 2,5 milioni di euro: nuovi fondi per la sicurezza e il rilancio turistico

Il Ministero dell'Interno finanzia interventi strutturali ad Ascea per 2,5 milioni di euro. Focus sulla messa in sicurezza di Terradura e sulla riqualificazione turistica dell'ex casa comunale

Redazione Infocilento
Ascea Municipio

Il Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha finanziato al Comune di Ascea lavori di messa in sicurezza di edifici e territorio per un valore complessivo di 2.500.000,00 euro. Le risorse stanziate permetteranno di intervenire su due fronti prioritari per lo sviluppo e la tutela dell’area cilentana.

Riqualificazione urbana e sviluppo ricettivo

Una parte dei fondi, per un importo di 799.999,99 euro, sarà destinata alla ristrutturazione dell’edificio ex Casa Comunale, situato nei pressi del Palazzo De Dominicis-Ricci. L’obiettivo del progetto è la riconversione della struttura, che verrà destinata ad attività turistico-ricettiva, potenziando così l’offerta di accoglienza del centro urbano.

Sicurezza idrogeologica a Terradura

Il pacchetto di finanziamenti prevede inoltre un massiccio intervento alla frazione Terradura. Con un importo di 1.700.000,01 euro, verranno avviati i lavori di consolidamento delle aree colpite dal dissesto idrogeologico, garantendo la stabilità del suolo e la protezione del patrimonio edilizio locale.

Il commento dell’amministrazione

Grande soddisfazione è stata espressa dall’Amministrazione comunale, che da anni ha messo in campo tali progettualità lavorando per raggiungere un obiettivo strategico per la comunità.

“È un risultato straordinario che premia l’operosità e l’impegno dell’Amministrazione comunale – afferma il Vicesindaco di Ascea, Pietro D’Angiolillo, con delega ai lavori pubblici – che, in continuità con l’Amministrazione precedente, ha portato avanti con tenacia tali progettualità. Sono particolarmente soddisfatto perché la realizzazione degli interventi finanziati innesca processi di crescita socio-economica e migliora l’occupazione e l’attrattività del nostro territorio. Terradura potrà finalmente valorizzare in sicurezza il proprio patrimonio edilizio e il Palazzo De Dominicis-Ricci, che a breve ospiterà nuove attività, riceverà nuova linfa vitale grazie alla nuova destinazione turistica dell’ex casa comunale”.

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