Alburni

Aquara aderisce a “Ricordati di stare bene”: al via la campagna per la salute degli anziani

Il Comune di Aquara aderisce alla campagna nazionale HappyAgeing per promuovere l'aderenza terapeutica e il benessere degli anziani. Scopri i dettagli della delibera

Redazione Infocilento
Medico

Il Comune di Aquara ha ufficializzato la propria partecipazione a “Ricordati di stare bene”, un’importante iniziativa nazionale dedicata alla sensibilizzazione sull’aderenza terapeutica. L’iniziativa è promossa da HappyAgeing — l’Alleanza italiana per l’invecchiamento attivo — insieme a Federsanità e alle sezioni regionali dell’ANCI.

L’importanza dell’aderenza terapeutica per gli anziani

Il cuore della campagna risiede nella promozione di comportamenti corretti riguardo all’assunzione dei farmaci. Per aderenza alla terapia si intende “il conformarsi del paziente alle raccomandazioni del medico riguardo ai tempi, alle dosi e alla frequenza nell’assunzione del farmaco per l’intero ciclo di terapia”.

I benefici di questo approccio sono molteplici e fondamentali per la tenuta del sistema sanitario. Una maggiore attenzione alle prescrizioni mediche comporta infatti:

  • Un minor rischio di ospedalizzazione;
  • Una riduzione delle complicanze legate alle malattie;
  • Una maggiore sicurezza ed efficacia dei trattamenti eseguiti;
  • Un significativo risparmio sui costi delle terapie per il Servizio Sanitario Nazionale.

Le strategie operative sul territorio

L’adesione del Comune di Aquara non comporta oneri finanziari per le casse dell’Ente, ma apre la strada a una serie di attività di comunicazione e coinvolgimento sociale. L’amministrazione potrà utilizzare un digital toolkit per i canali social istituzionali e distribuire materiali informativi come poster e brochure nei centri anziani e negli spazi pubblici.

Inoltre, il progetto prevede la possibilità di organizzare iniziative locali che coinvolgano i medici di medicina generale, le farmacie e le diverse associazioni del territorio. Il Comune parteciperà anche alla Challenge HappyAgeing, un contest che premierà le migliori campagne di sensibilizzazione realizzate a livello comunale. Grazie a questa delibera, i rappresentanti di Aquara potranno inoltre presenziare all’evento nazionale conclusivo previsto per la primavera del 2026.

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