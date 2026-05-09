Anziano aggredito a Eboli per difendere il suo bassotto da un pastore tedesco

Un episodio di violenza si è consumato questa mattina a Eboli, coinvolgendo un uomo di 70 anni e il suo cane di piccola taglia. Secondo le prime ricostruzioni, l’anziano stava passeggiando in compagnia del suo bassotto quando un pastore tedesco, condotto da un giovane presente sul posto, ha improvvisamente tentato di aggredire il piccolo animale.



Dinamica dell’aggressione e soccorsi immediati

Nel tentativo istintivo di fare da scudo al proprio bassotto e sottrarlo ai morsi del cane di grossa taglia, il settantenne è rimasto ferito a sua volta. L’uomo è stato infatti morso dal pastore tedesco, riportando lesioni che hanno richiesto l’intervento tempestivo del personale sanitario.

Sul luogo del sinistro sono giunti prontamente i volontari della Pubblica Assistenza Vopi a bordo di un’ambulanza. I soccorritori hanno prestato le prime cure necessarie direttamente sul posto, medicando le ferite riportate dall’uomo durante il concitato evento. Fortunatamente, l’intervento rapido ha permesso di stabilizzare la situazione senza la necessità di ulteriori complicazioni immediate.