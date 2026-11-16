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Almanacco 16 novembre 2026: meteo a Salerno, eventi, Santa Margherita di Scozia e accadde oggi

Lunedì 16 novembre 2026: piogge e temporali sul Salernitano, Luci d'Artista e teatro a Salerno, Santa Margherita di Scozia e i fatti storici del giorno.

Fiorenza Di Palma
Santa Margherita
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Oggi è lunedì 16 novembre 2026, 320° giorno dell’anno: ne mancano 45 alla fine del 2026. Il sole sorge intorno alle 6:50 e tramonta poco dopo le 16:40, con meno di dieci ore di luce. La luna è crescente e si avvia verso il primo quarto.

Si apre una settimana dal sapore pienamente autunnale: novembre entra nella sua seconda metà, a Salerno brillano già da qualche giorno le Luci d’Artista e il calendario civile ricorda la Giornata internazionale per la tolleranza, voluta dall’UNESCO per promuovere rispetto e dialogo tra culture, religioni e popoli. Un tema che non passa mai di moda, nemmeno nei nostri paesi.

Sul fronte sanitario, per il Golfo di Policastro è una giornata delicata: proprio a metà novembre è stata fissata la chiusura del punto nascita dell’ospedale di Sapri, decisione dell’Asl Salerno che negli ultimi mesi ha mobilitato comitati, sindaci e sindacati del territorio.

Meteo in provincia di Salerno

La settimana comincia all’insegna dell’instabilità. Un flusso di correnti atlantiche continua a spingere perturbazioni verso il Mediterraneo e lunedì un nuovo impulso interesserà in particolare le regioni tirreniche, Campania compresa.

Mattino: cielo molto nuvoloso o coperto su Salerno, Piana del Sele e Cilento, con possibili piogge sparse alternate a brevi pause asciutte.

Pomeriggio e sera: l’instabilità tende ad accentuarsi; dalla serata non si escludono rovesci anche a carattere temporalesco, soprattutto sulla fascia costiera e sui rilievi del Cilento e degli Alburni. Gli accumuli previsti sul versante tirrenico si aggirano sui 15-30 millimetri nelle 24 ore.

Temperature: ancora miti per il periodo, con massime fra 18 e 21 gradi sulla costa e valori più bassi nelle aree interne e nel Vallo di Diano.

Venti e mari: venti meridionali moderati, con possibili rinforzi di Libeccio lungo la costa; mari mossi o localmente molto mossi.

Tendenza: martedì ancora qualche pioggia sulla Campania per i venti umidi di Libeccio, poi una temporanea attenuazione dei fenomeni tra mercoledì 18 e giovedì 19 novembre, con temperature in linea con le medie stagionali.

Eventi in provincia di Salerno

Luci d’Artista – Salerno. La ventunesima edizione è stata inaugurata sabato 7 novembre e resterà accesa fino al 6 gennaio 2027. Il percorso conta 31 installazioni luminose e quattro videomapping fra centro storico, lungomare e zona orientale: anche di lunedì, meteo permettendo, una passeggiata serale vale la pena.

Roberto Lipari, “L’Ultimo Spettacolo” – Teatro delle Arti, Salerno. Il comico palermitano porta in scena il suo monologo nella serata di lunedì 16 novembre, intorno alle 21.

“Pozione a catena!” – Teatro Arbostella, Salerno. Lo spettacolo è in cartellone fino al 29 novembre nel teatro di viale Giuseppe Verdi: da verificare le date delle singole repliche.

Il weekend appena concluso. Domenica 15 novembre il Museo Archeologico Nazionale di Pontecagnano ha ospitato l’undicesima edizione de “La tua terra da bere e da gustare”, mentre al Teatro Verdi si sono chiuse le repliche del musical “C’era una volta… Scugnizzi”.

Il santo del giorno: Santa Margherita di Scozia

La Chiesa ricorda oggi Santa Margherita di Scozia, regina e madre dei poveri. Nata intorno al 1045 in Ungheria, dove la famiglia reale anglosassone viveva in esilio, crebbe colta ed educata alla fede. Dopo la conquista normanna dell’Inghilterra si rifugiò con il fratello Edgardo in Scozia, alla corte di re Malcolm III, che ne rimase conquistato e la sposò intorno al 1070.

Dal matrimonio nacquero otto figli, tre dei quali divennero a loro volta re di Scozia. Margherita portò a corte cultura e raffinatezza, ma soprattutto un profondo senso della carità: faceva costruire ospizi e ostelli per pellegrini e bisognosi, sfamava ogni giorno i poveri e lavorava per avvicinare la Chiesa scozzese alla tradizione romana.

Già malata, nel novembre del 1093 ricevette la notizia della morte del marito e del primogenito nella battaglia di Alnwick. Si spense pochi giorni dopo, il 16 novembre, a Edimburgo. Fu canonizzata nel 1250 da papa Innocenzo IV e nel 1673 Clemente X la proclamò patrona della Scozia. Il suo nome deriva dal greco margarites, “perla”.

Si festeggiano anche: Santa Geltrude di Helfta, detta “la Grande”, mistica benedettina; Sant’Agnese di Assisi, sorella di Santa Chiara; San Fidenzio di Padova; Sant’Eucherio di Lione; Sant’Otmaro di San Gallo.

Accadde oggi

  • 1532 – A Cajamarca, in Perù, il conquistador Francisco Pizarro, con poco più di 160 uomini, cattura con un’imboscata l’imperatore inca Atahualpa: è l’inizio della fine dell’Impero inca.
  • 1632 – Nella battaglia di Lützen, durante la Guerra dei Trent’anni, muore il re di Svezia Gustavo II Adolfo, il “Leone del Nord”.
  • 1848 – A Roma, all’indomani dell’assassinio del ministro Pellegrino Rossi, la folla in rivolta assedia il Quirinale: pochi giorni dopo papa Pio IX fuggirà travestito da semplice sacerdote, rifugiandosi a Gaeta.
  • 1922 – Benito Mussolini pronuncia alla Camera il cosiddetto “discorso del bivacco”, minacciando di trasformare l’aula “sorda e grigia” in un accampamento per le camicie nere.
  • 1929 – A Modena Enzo Ferrari fonda la Scuderia Ferrari, nata come squadra corse per piloti dilettanti.
  • 1940 – I nazisti sigillano il ghetto di Varsavia, isolando centinaia di migliaia di ebrei dal resto della città.
  • 1945 – A Londra viene firmata la Convenzione costitutiva dell’UNESCO: cinquant’anni dopo, nel 1995, proprio questa data sarà scelta per la Giornata internazionale per la tolleranza.
  • 1992 – In Inghilterra, a Hoxne, un uomo che cercava con il metal detector un martello smarrito scopre il più grande tesoro di monete romane d’oro e d’argento mai ritrovato in Gran Bretagna.
  • 2001 – Esce nei cinema “Harry Potter e la pietra filosofale”, primo film della fortunata saga.
  • 2022 – Dalla Florida parte la missione Artemis 1 della NASA, primo passo del programma per riportare l’uomo sulla Luna. Lo stesso giorno, a Sapri, un violento nubifragio provoca allagamenti diffusi e spinge il sindaco a chiudere le scuole.

Nati oggi: l’imperatore romano Tiberio (42 a.C.), il pilota Tazio Nuvolari (1892), lo scrittore e regista Mario Soldati (1906), il premio Nobel per la letteratura José Saramago (1922), la cantante e pianista Diana Krall (1964).

Scomparsi oggi: il conte Giuseppe Volpi, fondatore della Mostra del Cinema di Venezia (1947); l’attore Clark Gable (1960); l’economista e premio Nobel Milton Friedman (2006).

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