“Una Finestra sul Mondo” alla Borsa del Turismo di Paestum

Una finestra sul Mondo si apre a Paestum, presso il Next, l’ex Tabacchificio in località Cafasso nel

Comune di Capaccio Paestum in occasione della XXV edizione della Borsa Mediterranea del turismo archeologico. Obiettivo dell’iniziativa è valorizzare Parchi e Musei Archeologici, promuovere destinazioni turistico archeologiche, favorire la commercializzazione, contribuire alla destagionalizzazione e incrementare le opportunità economiche e gli effetti occupazionali. In questa puntata vi racconteremo come è andata .