Maltempo: aziende in ginocchio a Roccadaspide

Località Fonte di Roccadaspide, questa mattina, aveva le sembianze di un lago. Le fortissime piogge cadute all’alba hanno fatto sì che la carreggiata dell’arteria che attraversa la frazione venisse invasa da fango e detriti con rallentamenti e disagi per gli automobilisti. I tecnici comunali, la polizia municipale e le forze dell’ordine sono a lavoro da stamattina per risolvere i disagi.

Maltempo: la situazione in località Fonte di Roccadaspide

Nella frazione di Fonte sorgono diverse aziende e sono proprio queste ultime ad aver subito i danni più grandi.

Due, in particolare, le attività colpite dal maltempo, entrambe molto note. Si tratta di un’azienda olearia e una di trasformazione degli ortaggi e della frutta.

Questa mattina, quando i titolari e gli operai si sono recati a lavoro, hanno dovuto prendere atto dell’incresciosa situazione: alcuni locali della prima azienda e lo spazio antistante alla struttura erano completamente allagati tanto che alcuni cassonetti con all’interno le olive pronte per la molitura sono andati persi o parzialmente persi in quanto danneggiati dall’acqua.

Danni alle aziende a Fonte di Roccadaspide

I danni

L’azienda, che vanta macchinari d’avanguardia e utilizza le tecnologie più moderne, ha subito danneggiamenti anche ad alcune costose strumentazioni di lavoro.

L’altra azienda, invece, ha riscontrato notevoli disagi nel proseguire con le regolari attività di lavoro in quanto i mezzi di carico e scarico dei prodotti facevano fatica, visto le condizioni della strada e dello spazio antistante ad essa, a raggiungerla.

Nella zona sono stati inondati dall’acqua anche diversi ettari di terreno con notevoli danni per gli ortaggi e le coltivazioni.

Sembrerebbe che sulla frazione si sia abbattuta una bomba d’acqua e che in pochi minuti sia caduta la pioggia che, normalmente, cade in diverse settimane. Le previsioni meteo non sono in miglioramento. Per domani prorogato l’allerta meteo da parte della Protezione Civile.