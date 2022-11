Cilento e Piana del Sele nella morsa del maltempo. Prorogata l’allerta meteo

La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un nuovo avviso di allerta meteo. Prorogato fino alle 12 di domani quello attualmente in essere.

Avviso di allerta meteo: le aree interessate

Quello attualmente in vigore scadrà alla mezzanotte; il successivo avviso, valido fino alle 12 di domani giovedì 17 novembre, riguarderà Tusciano e Alto Sele, Piana del Sele e Alto Cilento; Basso Cilento; alcune aree della costiera napoletana.

La situazione maltempo sulla piana del Sele

Dall’inviata Silvana Scocozza

Già questa mattina il maltempo ha creato non pochi danni in Cilento. Nelle prime ore della giornata una bomba d’acqua si è abbattuta su Capaccio Paestum e tutta la Piana del Sele. Registrati diversi allagamenti. Paura anche per una tromba marina che però non ha provocato danni sulla terraferma.

Strade allagate e marciapiedi impraticabili. Queste invece le condizioni attuali sul territorio ebolitano che destano particolare preoccupazione.

L’allerta meteo diramata nelle ultime ore dalla Protezione Civile regionale e ripresa dal Nucleo Comunale guidato dall’ing. Saverio De Caro, non è servita a scongiurare ciò che era prevedibile.

Allagate alcune palestre del PalaSele, starebbero a lavoro i tecnici. Disagi con rallentamenti in molte strade del centro urbano, mentre la pioggia incessante continua a cadere.

Terreni sommersi da acqua e sottopassi completamente inutilizzabili. Disagi nel rione Pescara e in via Salvemini. Acqua che scorre a fiume nei pressi del Parco Fusco e Viale Amendola completamente inondato.

Non va certo meglio in località Prato dove, nelle adiacenze di via degli Aranci e fino alla Quinta Traversa le strade, solitamente impercettibili per via del manto stradale inesistente, sono completamente allagate.

Situazione disastrosa anche in località Sant’Andrea dove la strada che conduce ai vari Parchi residenziali che ormai è una vera mulattiera, è letteralmente sommersa dall’acqua.

Da Santa Maria La Nova verso la Statale 19, costeggiando il bar LaVeronica un fiume di acqua e detriti scende copioso. Una completamente impraticabile. Qui, problemi anche per i pendolari che, per via di una ormai indecente ed obsoleta pensilina alla fermata dell’autobus, continuano ad essere costretti a restare alle intemperie.

Un muro di cinta sarebbe crollato nei pressi della strada d’accesso ad una nota struttura di assistenza residenziale e starebbero a lavoro tecnici e manutentori.

Intanto grande lavoro per i caschi bianchi e per i volontari della Protezione Civile del nucleo comunale. Un report nelle prossime ore sarà quasi certamente diramato dagli organi competenti.

Le criticità nel Golfo di Policastro

Dall’inviata Maria Emilia Cobucci

Col trascorrere delle ore i temporali si sono spostati sul basso Cilento e il Golfo di Policastro. Criticità a Sapri dove allagamenti si registrano tra Piazza Plebiscito, via Kennedy, Lungomare ed aree limitrofe, invase da acqua, fango e detriti. Problemi anche a Villammare per un’auto bloccata in un sottopasso.

Le previsioni

La Protezione Civile fa sapere che i temporali nella giornata odierna potranno essere intensi e repentini su tutta la fascia costiera. Saranno caratterizzati da incertezza previsionale e rapidità di evoluzione e potrebbero essere accompagnati da fulmini o grandine e raffiche di vento.

Dalla mezzanotte la perturbazione si sposterà prevalentemente sulla fascia costiera centro meridionale. Il maltempo, quindi, continuerà ad interessare il Cilento.

«Sono possibili allagamenti, caduta massi o fenomeni franosi in territori fragili, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua; scorrimento delle acque nelle sedi stradali anche con possibile trasporto di materiale. Prestare attenzione anche a possibili danni alle coperture oltre alla caduta di rami o alberi», dicono dalla sala operativa.