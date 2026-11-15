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Cronaca

Ospedale di Eboli: crolla il solaio a Pneumologia, paura in corsia

Cede il solaio del reparto di Pneumologia dopo una violenta bomba d'acqua sull'ospedale. Danni a Medicina, blackout elettrico e verifiche in tutti i reparti.

Antonio Elia
Ospedale di Eboli: crolla il solaio a Pneumologia, paura in corsia
1 min di letturaAggiornato il

Momenti di forte apprensione in ospedale a causa del violento maltempo che si è abbattuto sull’ospedale di Eboli. Il solaio del reparto di Pneumologia — negli ambienti che per anni hanno ospitato la Cardiologia — si è improvvisamente staccato, generando paura tra i pazienti ricoverati e gli operatori sanitari in servizio.

L’ondata di maltempo e i danni ai reparti

Secondo le prime ricostruzioni, la struttura sarebbe stata colpita da una sorta di tromba d’aria, o più probabilmente da una violenta “bomba d’acqua”. Oltre al cedimento strutturale in Pneumologia, si registrano danni anche all’interno dell’unità operativa del reparto di Medicina.

Blackout elettrico e verifiche in corso

La conta complessiva dei danni è attualmente in fase di accertamento. Operatori sanitari e tecnici sono al lavoro per quantificare l’entità dei disservizi su tutti i tredici reparti ospedalieri. L’ondata di maltempo ha inoltre causato gravi problemi all’impianto elettrico, rendendo necessaria l’entrata in funzione del gruppo elettrogeno per garantire la continuità assistenziale.

Sale operatorie sotto osservazione

Restano da verificare nel dettaglio anche le condizioni delle sale operatorie, che erano già state chiuse venerdì scorso proprio per consentire gli interventi necessari a rimediare a precedenti infiltrazioni d’acqua.

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