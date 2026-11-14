Maltempo a Monteforte Cilento: dichiarato lo stato di calamità

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Il Comune di Monteforte Cilento ha deliberato la dichiarazione dello stato di calamità naturale a seguito dei violenti eventi meteorologici che hanno colpito il territorio lo scorso 21 ottobre 2026. Il provvedimento, approvato all’unanimità dalla Giunta guidata dal sindaco Bernardo Mottola, risponde ai gravi fenomeni di dissesto idrogeologico registrati lungo il versante montano demaniale, con pesanti ripercussioni sulla viabilità provinciale che collega i centri dell’entroterra con Capaccio e Roccadaspide.

I danni rilevati sulle strade provinciali SP 13b e SP 414

L’atto d’indirizzo nasce dai sopralluoghi congiunti effettuati dall’Ufficio Tecnico Comunale e dal Nucleo Carabinieri Parco di Stio, i cui rilievi hanno evidenziato una situazione di pericolo attuale e concreto per l’incolumità pubblica. Le criticità maggiori si concentrano tra il km 19 e il km 22 della SP 13b e tra il km 0,4 e il km 4 della SP 414:

Barriera paramassi compromessa: al km 0,400 della SP 414 (in località Lomme), la rete di contenimento è stata gravemente danneggiata dal materiale lapideo trascinato a valle, perdendo la sua capacità di trattenere eventuali cadute di massi.

al km 0,400 della SP 414 (in località Lomme), la rete di contenimento è stata gravemente danneggiata dal materiale lapideo trascinato a valle, perdendo la sua capacità di trattenere eventuali cadute di massi. Impluvi e tombini ostruiti: fango, detriti e tronchi di alberi crollati hanno completamente occluso i canali di scolo e i condotti sottostradali su entrambe le arterie, causando il dilavamento incontrollato delle acque meteoriche direttamente sull’asfalto.

fango, detriti e tronchi di alberi crollati hanno completamente occluso i canali di scolo e i condotti sottostradali su entrambe le arterie, causando il dilavamento incontrollato delle acque meteoriche direttamente sull’asfalto. Cedimenti ed erosione in corso: si registra un potenziale scalzamento del rilevato stradale lungo la cunetta della SP 414 (tra il km 3 e il km 4), mentre nell’alveo del vallone presso il tornante al km 20 della SP 13b sono tuttora attivi fenomeni erosivi.

si registra un potenziale scalzamento del rilevato stradale lungo la cunetta della SP 414 (tra il km 3 e il km 4), mentre nell’alveo del vallone presso il tornante al km 20 della SP 13b sono tuttora attivi fenomeni erosivi. Colate di fango: l’Ufficio Tecnico ha inoltre accertato un evento franoso con colata di fango e detriti al km 2,2 della SP 13.

Rischio isolamento e richiesta di intervento a Regione e Provincia

Le strade provinciali 13b e 414 rappresentano le principali vie di comunicazione per i residenti dell’area. Un eventuale aggravamento del dissesto esporrebbe la comunità al rischio concreto di isolamento, compromettendo l’accesso ai servizi essenziali come il soccorso sanitario e il trasporto scolastico.

Trattandosi di un Comune con meno di 1.000 abitanti, le risorse ordinarie dell’Ente non bastano a coprire i costi degli interventi strutturali necessari. Per questo motivo, la Giunta ha formalmente chiesto:

Alla Regione Campania: la dichiarazione dello stato di crisi regionale e l’attivazione delle procedure presso il Governo per il riconoscimento dello stato di emergenza nazionale, oltre all’avvio della ricognizione dei danni (inclusi quelli subiti dalle imprese agricole) per l’accesso ai fondi straordinari. Alla Provincia di Salerno (Settore Viabilità): un sopralluogo congiunto urgente per il ripristino della barriera paramassi al km 0,400 della SP 414, la pulizia dei tombini e la messa in sicurezza del rilevato stradale. Alla Comunità Montana Calore Salernitano: il supporto tecnico e operativo per la sistemazione idraulico-forestale e la manutenzione degli impluvi sul versante demaniale.

Le prossime mosse dell’Ufficio Tecnico Comunale

In attesa dei provvedimenti sovraordinati, l’amministrazione comunale ha dato mandato al Responsabile dell’Area Tecnica di procedere con il censimento dettagliato dei danni al patrimonio pubblico e di valutare l’attivazione di interventi in somma urgenza per liberare i condotti dai detriti. Poiché l’intero territorio ricade nel Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, l’ufficio provvederà contestualmente ad acquisire, tramite le procedure semplificate previste per le emergenze, i nulla osta paesaggistici e idrogeologici indispensabili per avviare i cantieri di consolidamento