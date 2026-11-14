Laureana Cilento, progetto da 300mila euro per beni confiscati

Una nuova vita per gli immobili sottratti alla criminalità organizzata e restituire spazi rinnovati e accessibili alla comunità. La Giunta comunale di Laureana Cilento, guidata dal sindaco Angelo Serra, ha approvato il progetto esecutivo per i lavori di “Recupero funzionale e valorizzazione di beni confiscati alla criminalità organizzata”.
L’intervento prevede un quadro economico complessivo pari a 299.890,73 euro. L’obiettivo dell’amministrazione è intercettare le risorse messe a disposizione dall’Avviso pubblico della Regione Campania (Programma Annuale 2026, pubblicato sul BURC n. 52 del 30 settembre 2026) dedicato proprio al riutilizzo dei patrimoni confiscati.
Cosa prevede il progetto di riqualificazione
Il piano tecnico, redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale interviene su un pacchetto di beni già acquisiti al patrimonio dell’Ente nell’ottobre 2019 tramite decreto dell’ANBSC (Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati).
Le linee guida tracciate dall’esecutivo cilentano puntano su tre pilastri fondamentali per la rifunzionalizzazione degli spazi:
- Efficientamento energetico delle strutture;
- Sostenibilità ambientale dell’intervento;
- Superamento delle barriere architettoniche, per garantire la piena fruibilità pubblica degli edifici.
Copertura finanziaria e iter amministrativo
L’intera operazione non graverà sulle casse municipali: come messo nero su bianco nell’atto deliberativo, la copertura finanziaria dei quasi 300mila euro sarà garantita interamente dai fondi regionali in caso di ammissione al finanziamento.
L’opera è stata inserita nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2027-2029, completando così l’iter propedeutico alla candidatura ufficiale.
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