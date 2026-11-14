Vallo della Lucania: al San Luca la decima edizione del premio “Aniello Ferrara”

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La solidarietà e la memoria sono state le protagoniste della decima edizione del Premio dedicato al “Prof. Aniello Ferrara”. Medico illustre originario del Cilento, nativo di Santa Barbara di Ceraso, il Prof. Ferrara è stato il fondatore del reparto di Ematologia presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore – Policlinico Gemelli di Roma.

Il ricordo del Dott. Carmelo D’Amato: un premio alla memoria

Nel corso della cerimonia, tenutasi questa mattina presso l’Aula Magna dell’Ospedale “San Luca“, è stato conferito un premio alla memoria del Dott. Carmelo D’Amato, medico di Gioi Cilento ricordato per la profonda umanità, generosità e costante disponibilità al servizio della comunità. A ritirare il riconoscimento è stato il figlio Gianmichele.

AVIS e comunità cilentane: i riconoscimenti per la raccolta sangue

Riconoscimenti significativi sono stati assegnati a persone e realtà associative che si sono distinte per l’impegno costante nella promozione della donazione di sangue. Tra i premiati figurano l’Associazione Volontari Italiani Sangue (AVIS) – Sezione di Agropoli e l’Associazione Donatori Volontari di Sangue del Cilento (DVC).

Un plauso speciale è andato alle comunità di Alfano e Rofrano per la risposta esemplare dimostrata durante le campagne di raccolta ematica. A ritirare i premi erano presenti la sindaca di Alfano, Elena Anna Gerardo, e il Dott. Francesco Lettieri in rappresentanza di Rofrano.

Autorità sanitarie e religiose unite al “San Luca”

L’evento, promosso dall’ASL Salerno e dal Reparto di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale del P.O. “San Luca”, ha visto una numerosa partecipazione del personale sanitario, tra cui il Dott. Giovanni D’Arena, il Dott. Luigi Di Gregorio, il Dott. Gaetano Schiavo e il Dott. Salvatore Ronsini.

Hanno preso parte alla giornata anche le istituzioni religiose, rappresentate dal Vescovo della Diocesi di Vallo della Lucania, Mons. Vincenzo Calvosa, e dal parroco e cappellano Don Aniello Adinolfi, oltre alla famiglia del Dott. Ferrara e a diversi cittadini.

“Il bene genera bene”: l’appello per la donazione di sangue

Tutti i relatori e gli ospiti intervenuti hanno ribadito la centralità delle donazioni di sangue per il territorio, definendole un gesto concreto di generosità in grado di salvare vite umane.

A sintesi dello spirito dell’iniziativa, la sindaca di Alfano, Elena Anna Gerardo, ha ricordato come “il bene genera bene”, elogiando i cittadini di Alfano e Rofrano per la massiccia adesione alle giornate di raccolta straordinaria organizzate durante i mesi estivi.