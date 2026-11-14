Promozione: Agropoli e la prima di mister Pirozzi: Santa Maria a Giffoni

Inizia un nuovo campionato per l’Agropoli che, dopo l’annuncio del ritorno in panchina di mister Egidio Pirozzi, ha tutte le intenzioni di dare una svolta decisiva alla propria stagione. I delfini scendono in campo contro il Serre per una sfida che rappresenta il primo vero banco di prova per il nuovo tecnico biancazzurro. Pirozzi si mostra fiducioso nella possibilità di ricucire lo strappo con la testa della classifica, distante attualmente 7 lunghezze.
Sarà un incontro particolarmente suggestivo anche per il duello tattico: sulla sponda opposta, infatti, siede un altro allenatore di grande esperienza come Ciro De Cesare, determinato a battagliare per conquistare punti vitali nella corsa alla salvezza.
Polisportiva Santa Maria a Giffoni: trasferta insidiosa contro il Centro Storico Salerno
Impegno in trasferta, invece, per la Polisportiva Santa Maria, attesa dalla sfida contro il Centro Storico Salerno sul terreno di gioco di Giffoni. I giallorossi, in costante crescita di prestazioni ma costretti a fare i conti con qualche probabile defezione di formazione, affrontano una compagine penultima in graduatoria con una sola vittoria all’attivo. Proprio questa situazione di classifica rende la formazione di casa rabbiosa e particolarmente insidiosa.
Per i cilentani, centrare un ulteriore successo rappresenterebbe linfa vitale per prepararsi al meglio in vista dei prossimi impegni di cartello: prima lo scontro con la Rocchese e, successivamente, l’attesissimo derby contro l’Agropoli.
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