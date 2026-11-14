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Eccellenza: trasferte chiave per Battipagliese e Città di Campagna

12ª giornata del Girone B: Battipagliese a caccia dei 3 punti e Città di Campagna per la continuità. Scopri le probabili formazioni

Alessandro Pippa
Eccellenza: trasferte chiave per Battipagliese e Città di Campagna
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Il campionato di Eccellenza, Girone B, entra nel vivo con l’appuntamento della dodicesima giornata. Per le squadre del territorio salernitano si prospetta un fine settimana ad alto tasso di concentrazione, caratterizzato da due trasferte insidiose ma fondamentali per il prosieguo della stagione.

La Battipagliese va alla ricerca del bottino pieno lontano da casa, mentre il Città di Campagna punta a consolidare il momento positivo per dare stabilità alla propria classifica.

Alta Hirpinia – Battipagliese: Ripartire Subito per i Tre Punti

Le “zebrette” arrivano a questo appuntamento con la necessità di ritrovare il successo. Il pareggio interno a reti bianche o di misura maturato contro il Città di Solofra nell’ultimo turno ha lasciato l’amaro in bocca, confermando che la vittoria manca ormai dalla trasferta contro la Sanseverinese.

Le Scelte Tecniche di Mister Bruno

Il tecnico della Battipagliese sembra orientato a dare continuità alla struttura tattica e agli uomini impiegati nelle ultime uscite, anche se non sono escluse novità last-minute:

  • Conferma dell’ossatura centrale: La linea difensiva e il reparto avanzato dovrebbero rimanere pressoché invariati rispetto all’ultima gara.
  • Ballottaggi a centrocampo: Mister Bruno valuta un possibile ritocco nella zona nevralgica del campo per garantire maggiore dinamismo ed inserimenti offensivi.

Città di Solofra – Città di Campagna: Obiettivo Continuità

Umore diverso ma identica determinazione in casa Città di Campagna. La formazione guidata da mister Liquidato ha ritrovato il sorriso e i tre punti nell’ultima sfida casalinga, dimostrando solidità e compattezza di squadra.

La Strategia di Mister Liquidato

Per la delicata trasferta sul campo del Città di Solofra, l’orientamento dello staff tecnico appare chiaro:

  • Fiducia all’undici titolare: Mister Liquidato è propenso a schierare la stessa formazione scesa in campo nel turno precedente.
  • Compattezza di gruppo: La priorità sarà mantenere equilibrio tra i reparti, sfruttando la spinta emotiva del recente successo casalingo per strappare un risultato utile su un terreno di gioco ostico.

Un Fine Settimana di Calcio e Tensione Agonistica

Entrambe le sfide rappresentano uno snodo significativo per le ambizioni delle due compagini locali. Tra la fame di rivalsa della Battipagliese e la ricerca di stabilità del Città di Campagna, il weekend del Girone B promette emozioni, intensità e possibili scossoni in classifica.

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