Serie C - Serie D

Serie D: Gelbison all’esame Aranova con il neo-acquisto Nicolao, Ebolitana in trasferta a Santa Maria Capua Vetere

Gelbison ed Ebolitana in campo per il 12° turno di Serie D. I cilentani ufficializzano Giuseppe Nicolao contro l'Aranova; eburini impegnati a Santa Maria Capua Vetere

Antonio Pagano
Serie D: Gelbison all’esame Aranova con il neo-acquisto Nicolao, Ebolitana in trasferta a Santa Maria Capua Vetere
3 min di letturaCommenta

La Gelbison e l’Ebolitana tornano in campo per la dodicesima giornata del campionato di Serie D. I rossoblù cilentani, reduci dalla sconfitta esterna rimediata sul campo dell’Anzio, cercano punti fondamentali per risalire la china ed allontanarsi dalla zona bassa della classifica.

La formazione allenata da mister Pietro Infantino ospiterà allo stadio “Giovanni Morra” l’Aranova, anch’essa affamata di riscatto dopo il KO incassato nell’ultimo turno. La compagine laziale si presenta al match a quota 15 punti in classifica, occupando attualmente la nona posizione. Nelle ultime cinque uscite l’Aranova ha collezionato 9 punti, frutto delle tre vittorie conquistate contro Trastevere, Unipomezia e Sarnese e delle due sconfitte contro Afragolese e Venafro. Di contro, sono appena 4 i punti raccolti dai cilentani nel medesimo parziale di gare.

Calciomercato Gelbison: ufficiale l’ingaggio dell’eclettico Giuseppe Nicolao

Per affrontare le prossime delicate sfide di campionato, il club cilentano ha rinforzato il proprio organico nel reparto arretrato con l’ingaggio di Giuseppe Nicolao. Classe 1994, Nicolao è un elemento estremamente duttile, in grado di agire sia da terzino sinistro sia da quinto di centrocampo.

Il calciatore, che ha iniziato la stagione corrente tra le file della Fidelis Andria, si è formato nel settore giovanile del Napoli e vanta presenze nelle Nazionali giovanili azzurre Under 17, Under 19 e Under 20. Con un bagaglio d’esperienza di oltre 300 presenze nei campionati italiani tra Serie B, Serie C e Serie D, Nicolao ha debuttato tra i professionisti con la Virtus Lanciano prima di vestire le maglie di Alessandria, Ancona, Latina, Foggia, Gubbio, Turris, Audace Cerignola e Team Altamura.

Il fischio d’inizio del match tra Gelbison e Aranova è fissato allo stadio “Giovanni Morra” per domenica 15 novembre alle ore 14:30.

Girone H: l’Ebolitana fa visita al Gladiator a Santa Maria Capua Vetere

Sempre nella giornata di domenica 15 novembre, con inizio alle ore 14:30, l’Ebolitana sarà impegnata nel Girone H per una complessa sfida in trasferta. La squadra guidata da mister Pezzella, reduce dal pareggio interno contro la Fidelis Andria, farà visita al Gladiator presso lo stadio comunale “Mario Piccirillo” di Santa Maria Capua Vetere.

I neroblu casertani occupano la settima posizione in graduatoria con 18 punti all’attivo, forti di un rullino di marcia recente nettamente più favorevole rispetto a quello degli eburini. Nelle ultime cinque partite il Gladiator ha conquistato infatti 11 punti, grazie ai due pareggi ottenuti contro Francavilla e Real Aversa e alle tre vittorie su Nocerina, Nardò e Bisceglie

Continua a leggereSerie D, la Gelbison cade ad Anzio: i padroni di casa vincono 2-0Leggi l'articolo →Continua a leggerePromozione: weekend decisivo per Agropoli e Polisportiva Santa MariaLeggi l'articolo →Continua a leggereEccellenza: sfide interne per Battipagliese e Città di Campagna per ritrovare la vittoriaLeggi l'articolo →
Commenti

Nessun commento per ora. Scrivi tu il primo.

Argomenti
Altre notizie di Video
Tutte le notizie di Video →
Resta aggiornato
Aggiungi InfoCilento alle fonti preferite di Google

Così le nostre notizie compariranno più spesso nelle tue ricerche su Google.

Canale WhatsAppDiretta Canale 79Scarica l'app
Nessun commento
Il tuo commento

I commenti sono moderati: compaiono dopo l'approvazione della redazione. Non sono ammessi insulti, accuse a persone, dati personali e pubblicità. Il nome è obbligatorio; l'email è facoltativa e non viene pubblicata.

InfoCilento

CANALE 79 DTT

Quotidiano online di informazione, cultura, cronaca e attualità sul Cilento, Vallo di Diano, Golfo di Policastro e provincia di Salerno.

Sezioni

InfoCilento TV

Redazione

Segnala una notizia

Hai una segnalazione o vuoi contattare la nostra redazione giornalistica?

Invia un messaggio →

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l'immediata rettifica a norma di legge.

Redazione | Collabora | Newsletter | Gestione reclami | Cookie Policy | Codice di condotta | Contatti & Pubblicità