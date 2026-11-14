Serie D: Gelbison all’esame Aranova con il neo-acquisto Nicolao, Ebolitana in trasferta a Santa Maria Capua Vetere

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La Gelbison e l’Ebolitana tornano in campo per la dodicesima giornata del campionato di Serie D. I rossoblù cilentani, reduci dalla sconfitta esterna rimediata sul campo dell’Anzio, cercano punti fondamentali per risalire la china ed allontanarsi dalla zona bassa della classifica.

La formazione allenata da mister Pietro Infantino ospiterà allo stadio “Giovanni Morra” l’Aranova, anch’essa affamata di riscatto dopo il KO incassato nell’ultimo turno. La compagine laziale si presenta al match a quota 15 punti in classifica, occupando attualmente la nona posizione. Nelle ultime cinque uscite l’Aranova ha collezionato 9 punti, frutto delle tre vittorie conquistate contro Trastevere, Unipomezia e Sarnese e delle due sconfitte contro Afragolese e Venafro. Di contro, sono appena 4 i punti raccolti dai cilentani nel medesimo parziale di gare.

Calciomercato Gelbison: ufficiale l’ingaggio dell’eclettico Giuseppe Nicolao

Per affrontare le prossime delicate sfide di campionato, il club cilentano ha rinforzato il proprio organico nel reparto arretrato con l’ingaggio di Giuseppe Nicolao. Classe 1994, Nicolao è un elemento estremamente duttile, in grado di agire sia da terzino sinistro sia da quinto di centrocampo.

Il calciatore, che ha iniziato la stagione corrente tra le file della Fidelis Andria, si è formato nel settore giovanile del Napoli e vanta presenze nelle Nazionali giovanili azzurre Under 17, Under 19 e Under 20. Con un bagaglio d’esperienza di oltre 300 presenze nei campionati italiani tra Serie B, Serie C e Serie D, Nicolao ha debuttato tra i professionisti con la Virtus Lanciano prima di vestire le maglie di Alessandria, Ancona, Latina, Foggia, Gubbio, Turris, Audace Cerignola e Team Altamura.

Il fischio d’inizio del match tra Gelbison e Aranova è fissato allo stadio “Giovanni Morra” per domenica 15 novembre alle ore 14:30.

Girone H: l’Ebolitana fa visita al Gladiator a Santa Maria Capua Vetere

Sempre nella giornata di domenica 15 novembre, con inizio alle ore 14:30, l’Ebolitana sarà impegnata nel Girone H per una complessa sfida in trasferta. La squadra guidata da mister Pezzella, reduce dal pareggio interno contro la Fidelis Andria, farà visita al Gladiator presso lo stadio comunale “Mario Piccirillo” di Santa Maria Capua Vetere.

I neroblu casertani occupano la settima posizione in graduatoria con 18 punti all’attivo, forti di un rullino di marcia recente nettamente più favorevole rispetto a quello degli eburini. Nelle ultime cinque partite il Gladiator ha conquistato infatti 11 punti, grazie ai due pareggi ottenuti contro Francavilla e Real Aversa e alle tre vittorie su Nocerina, Nardò e Bisceglie