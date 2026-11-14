Lavori Alta Velocità a Battipaglia: prorogate le limitazioni al traffico

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Proseguiranno fino al 28 febbraio 2027 le limitazioni alla circolazione stradale lungo Viale Germania, nel comune di Battipaglia. Il provvedimento è stato disposto per consentire il completamento dei lavori legati alla realizzazione della nuova linea ferroviaria ad Alta Velocità/Alta Capacità (AV/AC) Salerno-Reggio Calabria.

La proroga è stata formalizzata dal Comune di Battipaglia attraverso l’ordinanza dirigenziale n. 402 del 12 novembre 2026, estendendo le misure di disciplina del traffico già introdotte nel giugno scorso.

Le modifiche al traffico e le deviazioni previste

Nel dettaglio, la disposizione conferma l’impianto viario già attivo nel tratto interessato dai cantieri:

Deviazione del traffico: i veicoli provenienti da Viale delle Industrie e diretti verso la carreggiata sud vengono deviati sulla carreggiata nord, in direzione della Strada Statale 19.

i veicoli provenienti da Viale delle Industrie e diretti verso la carreggiata sud vengono deviati sulla carreggiata nord, in direzione della Strada Statale 19. Restringimento di carreggiata: resta attivo il restringimento della carreggiata nord di Viale Germania nel tratto compreso tra la SS19 e Viale delle Industrie.

I lavori del Lotto 1 Battipaglia-Romagnano e la sicurezza stradale

La richiesta di estensione dei tempi è stata presentata dal Consorzio Xenia al fine di completare le operazioni di ripristino dei sottoservizi e la sistemazione definitiva della sede stradale. Gli interventi si inseriscono nell’ambito del Lotto 1 (Battipaglia-Romagnano) della nuova infrastruttura ferroviaria AV/AC e delle relative opere di interconnessione con la linea storica Battipaglia-Potenza.

L’Amministrazione comunale ha inoltre prescritto alla ditta esecutrice il ripristino della segnaletica orizzontale e la sostituzione dei segnali verticali eventualmente danneggiati, allo scopo di garantire le necessarie condizioni di sicurezza per la circolazione. Si raccomanda agli automobilisti di prestare la massima prudenza nel percorrere il tratto interessato dalle modifiche, che rimarranno in vigore fino al termine indicato del 28 febbraio 2027.