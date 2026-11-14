Bruciare le potature in Campania: quando si può, le regole e i divieti nel Salernitano

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Bruciare le potature e gli altri residui vegetali in campagna è consentito solo a precise condizioni: sul fondo dove sono stati prodotti, in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro, e mai nei periodi di massimo rischio di incendi dichiarati dalla Regione. Lo prevede l’articolo 182, comma 6-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il Testo unico ambientale. Con la fine della raccolta delle olive e l’inizio della potatura, nelle campagne del Cilento, della Piana del Sele, degli Alburni e del Vallo di Diano i fuochi tornano frequenti, e con loro le segnalazioni di fumo e i controlli.

Cosa dice la legge

Per la normativa nazionale la paglia, gli sfalci, le potature e gli altri materiali agricoli e forestali naturali sono, in linea generale, rifiuti, e bruciarli è vietato. La legge fa però un’eccezione per le normali pratiche agricole: raggruppare e bruciare i residui in piccoli cumuli, nel luogo di produzione, è consentito per riutilizzare la cenere come concime. Le condizioni sono tre:

l’abbruciamento deve avvenire sul terreno dove i residui sono stati prodotti, senza trasportarli altrove;

i cumuli devono essere piccoli e la quantità bruciata ogni giorno non può superare tre metri steri per ettaro;

si possono bruciare solo materiali vegetali naturali, senza plastica, teli, cassette, tubi o altri rifiuti.

Quando è sempre vietato

La stessa norma stabilisce che nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalla Regione, la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. In Campania il periodo di grave pericolosità viene dichiarato ogni anno dalla Protezione civile regionale e copre l’estate: nel 2026, secondo il manifesto antincendio del Comune di Pellezzano, è andato dal 15 giugno al 15 ottobre 2026. Fuori da questo periodo il divieto regionale non è in vigore, ma possono valere quelli dei singoli Comuni.

I divieti dei Comuni

I sindaci e le altre amministrazioni competenti possono sospendere, rinviare o vietare la combustione all’aperto quando le condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sono sfavorevoli, per esempio con vento forte, siccità prolungata o inquinamento dell’aria. Diversi Comuni della provincia di Salerno hanno ordinanze che limitano gli orari o vietano i fuochi vicino alle case e alle strade. Prima di accendere un fuoco conviene controllare l’albo pretorio del proprio Comune o chiedere alla polizia municipale.

Chi non è agricoltore

L’eccezione riguarda le attività agricole e forestali. Chi cura un giardino o un piccolo orto in paese e produce foglie, erba tagliata e rami deve di regola conferirli alla raccolta del verde organizzata dal Comune o portarli al centro di raccolta comunale. Molti Comuni del Salernitano hanno un calendario per il ritiro degli sfalci o un’isola ecologica dove consegnarli: le informazioni sono sul sito del Comune o del gestore della raccolta dei rifiuti.

Come bruciare in sicurezza

Chi può bruciare i residui deve evitare che il fuoco sfugga di mano. Alcune precauzioni, indicate anche nei manifesti antincendio dei Comuni:

non accendere fuochi nelle giornate di vento e allontanarsi dai boschi, dalle siepi e dalle macchie di vegetazione secca;

ripulire il terreno intorno al cumulo e tenere a portata di mano acqua o attrezzi per spegnere;

sorvegliare il fuoco fino al completo spegnimento delle braci, senza mai lasciarlo incustodito;

non bruciare vicino a strade, case e linee elettriche, dove il fumo può causare disagi o incidenti;

preferire le ore del mattino, quando l’umidità è più alta.

Prima di accendere conviene consultare le previsioni meteo del proprio comune, soprattutto per vento e piogge, e verificare che non siano in corso allerte della Protezione civile regionale.

Le sanzioni

Chi brucia materiali diversi dai residui vegetali, o li brucia fuori dal luogo di produzione, commette il reato di combustione illecita di rifiuti, previsto dall’articolo 256-bis del Testo unico ambientale e punito con la reclusione. Chi accende fuochi nei periodi di grave pericolosità, violando le prescrizioni regionali, rischia la sanzione amministrativa prevista dalla legge quadro sugli incendi boschivi, la n. 353 del 2000, da 1.032 a 10.329 euro. Se dal fuoco nasce un incendio boschivo scatta il reato di incendio, anche colposo. I controlli sono affidati ai carabinieri forestali, alla polizia municipale e alle altre forze dell’ordine.

Le alternative al fuoco

Le potature degli ulivi e degli alberi da frutto si possono triturare con una biotrituratrice e lasciare sul terreno come pacciamatura, oppure usare nel compostaggio. I rami più grossi possono diventare legna da ardere. Sono soluzioni che evitano il fumo e restituiscono sostanza organica al suolo.

In caso di incendio si chiama subito il 115 dei vigili del fuoco o il numero di emergenza 112, indicando con precisione il luogo.

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