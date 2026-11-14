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Cinema nel Cilento e in provincia di Salerno: i film in programmazione dal 13 al 19 novembre

I film al cinema questa settimana nel Cilento e in provincia di Salerno: titoli in programmazione, orari degli spettacoli e prezzi, sala per sala

Roberta Foccillo
Cinema nel Cilento e in provincia di Salerno: i film in programmazione dal 13 al 19 novembre
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Fine settimana ricco di appuntamenti sul grande schermo per gli appassionati di cinema a Salerno, nel Cilento e in tutta la provincia. Dalle grandi anteprime internazionali alle commedie italiane, passando per i titoli d’animazione dedicati alle famiglie, le sale del territorio offrono un cartellone variegato per ogni fascia oraria.

Di seguito l’elenco completo delle sale, dei film in programmazione e degli orari degli spettacoli.

Cilento e Golfo di Policastro

Agropoli – Cineteatro Eduardo De Filippo

  • Scrooge e gli spiriti del Natale (un film di Ti West): 16:00 – 20:30
  • Il rumore delle cose nuove (un film di Paolo Genovese): 18:15 – 22:45

Vallo della Lucania – Cineteatro Leo De Berardinis

  • Il Gatto Col Cappello (in 3D): 17:00
  • Ragione e sentimento: 19:00
  • Un tranquillo funerale di famiglia: 21:30

Marina di Camerota – Bolivar (Via Bolivar)

  • Dio ride: 17:30
  • Un weekend artificiale: 19:30 – 21:00

Policastro Bussentino – Tempio del popolo (Via Duomo)

  • Ragione e sentimento: 18:30
  • Mammina (VM14): 21:00

Lagonegro – Nuovo Cinema Iris (Via Napoli, 27)

  • Il Gatto Col Cappello: 17:30
  • Il rumore delle cose nuove: 19:30 – 21:30

Salerno

Fatima (Via Madonna di Fatima, 3)

  • Dio ride: 18:00 – 20:00 – 22:00

San Demetrio (Via Dalmazia, 4)

  • Wild Horse Nine: 17:00 – 19:30 – 22:00

The Space Cinema Salerno (Via A. Bandiera)

  • Dio ride: 16:15 (Sala 1)
  • Il rumore delle cose nuove: 15:10 (Sala 10), 17:05 (Sala 5), 19:00 – 21:45 (Sala 1), 20:50 (Sala 6)
  • Mammina (VM14): 00:30 (Sala 1)
  • Shaun, vita da pecora: operazione Z.U.C.C.A.: 14:05 (Sala 1)
  • Godzilla Minus Zero: 14:30 (Sala 9), 16:00 – 19:05 (Sala 7), 21:30 (Sala 2)
  • Hope: 15:20 (Sala 2), 22:30 (Sala 7)
  • It Ends: 00:35 (Sala 2)
  • Se domani non torno: 14:35 (Sala 4), 18:50 (Sala 2), 20:50 (Sala 10)
  • Ice Cream Man (VM18): 00:50 (Sala 3)
  • Ragione e sentimento: 16:25 (Sala 3)
  • Scrooge e gli spiriti del Natale: 18:00 (Sala 10), 22:00 (Sala 3)
  • Un tranquillo funerale di famiglia: 19:30 (Sala 3), 22:40 (Sala 5)
  • Come rapinare una banca: 22:50 (Sala 4)
  • Look Back: 20:20 (Sala 4)
  • Wildwood – I segreti del bosco proibito: 17:15 (Sala 4)
  • Je so’ pazzo: 14:25 (Sala 5), 19:40 (Sala 8)
  • Wild Horse Nine: 14:05 (Sala 11), 19:50 (Sala 5)
  • Il Gatto Col Cappello: 14:15 – 16:55 (Sala 8), 17:35 (Sala 9)
  • Clayface: 23:30 (Sala 10)
  • The Nameless Ballad: 00:15 (Sala 11)
  • Un weekend artificiale: 16:55 – 19:20 – 21:45 (Sala 11)

Piana del Sele e Picentini

Eboli – Cine Teatro Italia (Via U. Nobile, 46)

  • Se domani non torno: 17:30 – 19:45 – 22:00 (Sala Italia)
  • Il Gatto Col Cappello: 17:30 (Sala Europa)
  • Un weekend artificiale: 19:45 – 22:00 (Sala Europa)

Pontecagnano Faiano – CineMaximall (Via Pacinotti c/o Centro Comm.le Maximall)

  • Un weekend artificiale: 16:30 – 18:45 – 21:15 (Sala 1)
  • Scrooge e gli spiriti del Natale: 16:30 – 18:50 (Sala 2)
  • Il rumore delle cose nuove: 16:40 – 19:00 – 21:15 (Sala 3)
  • Godzilla Minus Zero: 20:45 (Sala 4)
  • Il Gatto Col Cappello: 16:30 – 18:45 (Sala 5)
  • Dio ride: 21:00 (Sala 6)

Giffoni Valle Piana – Giffoni Multicinema (Via Aldo Moro, 4)

  • Un weekend artificiale: 19:00 – 21:00 (Sala Blu)
  • Il Gatto Col Cappello: 17:00 (Sala Verde)
  • Il rumore delle cose nuove: 19:00 – 21:15 (Sala Verde)
  • Scrooge e gli spiriti del Natale: 17:00 – 19:15 (Sala Galileo)
  • Se domani non torno: 21:30 (Sala Galileo)

Agro nocerino-sarnese, Cava e Valle dell’Irno

Cava de’ Tirreni – Alambra (Piazza Eugenio Abbro, 5)

  • Il rumore delle cose nuove: 17:00 – 19:00

Nocera Inferiore – Sala Roma (Via Sellitti, 24)

  • Dio ride: 19:00 – 21:00

Pagani – Multisala La Fenice (Via Marconi)

  • Il figlio del deserto Digitale: 17:15 (Sala 1)
  • Michael Digitale: 19:00 – 21:30 (Sala 1)
  • Il diavolo veste Prada 2: 18:00 – 20:00 – 22:00 (Sala 2)

Pellezzano – Cinema Teatro Charlot (Piazza Don Gerardo Fiore)

  • Dio ride: 17:00 (Sala Charlot)
  • Se domani non torno: 19:00 (Sala Charlot)
  • Il rumore delle cose nuove: 21:00 (Sala Charlot)
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