Funghi nei boschi del Salernitano: le regole per raccoglierli e il controllo gratuito che può salvarti la vita

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L’autunno è la stagione dei funghi nei boschi del Salernitano: dai Monti Picentini agli Alburni, dal Cervati al Gelbison. Ma la raccolta è regolata, e il consumo richiede prudenza.

Serve un’autorizzazione

In Campania la raccolta dei funghi spontanei è disciplinata da una legge regionale, che prevede un’autorizzazione per i raccoglitori, limiti di quantità e regole sulle modalità.

Informati presso il tuo Comune o la Comunità montana su come ottenere l’autorizzazione.

o la su come ottenere l’autorizzazione. Nelle aree del Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni e nelle riserve possono valere regole aggiuntive .

e nelle riserve possono valere . Nelle proprietà private serve il permesso del proprietario.

Come si raccoglie correttamente

usa un cestino rigido e areato (vimini), mai buste di plastica : i funghi fermentano e si spargono meno spore;

(vimini), : i funghi fermentano e si spargono meno spore; niente rastrelli o attrezzi che smuovono il terreno: danneggiano il micelio;

o attrezzi che smuovono il terreno: danneggiano il micelio; raccogli il fungo intero , con il gambo: serve per il riconoscimento;

, con il gambo: serve per il riconoscimento; pulisci sommariamente sul posto dalla terra;

dalla terra; lascia i funghi troppo giovani o troppo vecchi.

Il controllo gratuito dell’ASL

È il passaggio più importante. L’ASL Salerno ha un Ispettorato micologico, all’interno del Servizio igiene degli alimenti e nutrizione, dove micologi esperti esaminano gratuitamente i funghi raccolti.

Come presentarti:

porta tutti i funghi raccolti, interi e puliti solo dalla terra;

i funghi raccolti, interi e puliti solo dalla terra; separati per tipo, se possibile;

non portare funghi già tagliati o cucinati.

Il micologo ti dirà quali sono commestibili e, spesso, come vanno cucinati.

I miti da dimenticare

Nessuno di questi metodi popolari dice se un fungo è commestibile:

l’ aglio o la moneta d’argento che anneriscono in cottura;

o la che anneriscono in cottura; il fungo mangiato da lumache o animali;

o animali; il fungo che cresce vicino a un albero “buono”;

“buono”; il buon odore.

L’Amanita phalloides, uno dei funghi più velenosi, ha un aspetto innocuo e un sapore gradevole.

Se dopo il pasto stai male

chiama il 118 o vai al pronto soccorso , anche se i sintomi sembrano lievi;

o vai al , anche se i sintomi sembrano lievi; conserva gli avanzi e gli scarti dei funghi: servono per identificarli;

e gli scarti dei funghi: servono per identificarli; avvisa chi ha mangiato con te.

Attenzione ai sintomi tardivi: i malesseri che compaiono molte ore dopo il pasto possono indicare le intossicazioni più gravi. Non aspettare che passino.

Anche i funghi acquistati

Se compri funghi spontanei, verifica che siano venduti con la certificazione prevista. Diffida della vendita improvvisata lungo le strade.