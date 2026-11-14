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Funghi nei boschi del Salernitano: le regole per raccoglierli e il controllo gratuito che può salvarti la vita

Prima di mangiarli, falli controllare gratis all'ASL. Regole per la raccolta nei boschi del Salernitano, miti da sfatare e cosa fare se si sta male.

Gennaro Maiorano
Conservare i funghi porcini
2 min di lettura

L’autunno è la stagione dei funghi nei boschi del Salernitano: dai Monti Picentini agli Alburni, dal Cervati al Gelbison. Ma la raccolta è regolata, e il consumo richiede prudenza.

Serve un’autorizzazione

In Campania la raccolta dei funghi spontanei è disciplinata da una legge regionale, che prevede un’autorizzazione per i raccoglitori, limiti di quantità e regole sulle modalità.

  • Informati presso il tuo Comune o la Comunità montana su come ottenere l’autorizzazione.
  • Nelle aree del Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni e nelle riserve possono valere regole aggiuntive.
  • Nelle proprietà private serve il permesso del proprietario.

Come si raccoglie correttamente

  • usa un cestino rigido e areato (vimini), mai buste di plastica: i funghi fermentano e si spargono meno spore;
  • niente rastrelli o attrezzi che smuovono il terreno: danneggiano il micelio;
  • raccogli il fungo intero, con il gambo: serve per il riconoscimento;
  • pulisci sommariamente sul posto dalla terra;
  • lascia i funghi troppo giovani o troppo vecchi.

Il controllo gratuito dell’ASL

È il passaggio più importante. L’ASL Salerno ha un Ispettorato micologico, all’interno del Servizio igiene degli alimenti e nutrizione, dove micologi esperti esaminano gratuitamente i funghi raccolti.

Come presentarti:

  • porta tutti i funghi raccolti, interi e puliti solo dalla terra;
  • separati per tipo, se possibile;
  • non portare funghi già tagliati o cucinati.

Il micologo ti dirà quali sono commestibili e, spesso, come vanno cucinati.

I miti da dimenticare

Nessuno di questi metodi popolari dice se un fungo è commestibile:

  • l’aglio o la moneta d’argento che anneriscono in cottura;
  • il fungo mangiato da lumache o animali;
  • il fungo che cresce vicino a un albero “buono”;
  • il buon odore.

L’Amanita phalloides, uno dei funghi più velenosi, ha un aspetto innocuo e un sapore gradevole.

Se dopo il pasto stai male

  • chiama il 118 o vai al pronto soccorso, anche se i sintomi sembrano lievi;
  • conserva gli avanzi e gli scarti dei funghi: servono per identificarli;
  • avvisa chi ha mangiato con te.

Attenzione ai sintomi tardivi: i malesseri che compaiono molte ore dopo il pasto possono indicare le intossicazioni più gravi. Non aspettare che passino.

Anche i funghi acquistati

Se compri funghi spontanei, verifica che siano venduti con la certificazione prevista. Diffida della vendita improvvisata lungo le strade.

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