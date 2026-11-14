Funghi nei boschi del Salernitano: le regole per raccoglierli e il controllo gratuito che può salvarti la vita

L’autunno è la stagione dei funghi nei boschi del Salernitano: dai Monti Picentini agli Alburni, dal Cervati al Gelbison. Ma la raccolta è regolata, e il consumo richiede prudenza.
Serve un’autorizzazione
In Campania la raccolta dei funghi spontanei è disciplinata da una legge regionale, che prevede un’autorizzazione per i raccoglitori, limiti di quantità e regole sulle modalità.
- Informati presso il tuo Comune o la Comunità montana su come ottenere l’autorizzazione.
- Nelle aree del Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni e nelle riserve possono valere regole aggiuntive.
- Nelle proprietà private serve il permesso del proprietario.
Come si raccoglie correttamente
- usa un cestino rigido e areato (vimini), mai buste di plastica: i funghi fermentano e si spargono meno spore;
- niente rastrelli o attrezzi che smuovono il terreno: danneggiano il micelio;
- raccogli il fungo intero, con il gambo: serve per il riconoscimento;
- pulisci sommariamente sul posto dalla terra;
- lascia i funghi troppo giovani o troppo vecchi.
Il controllo gratuito dell’ASL
È il passaggio più importante. L’ASL Salerno ha un Ispettorato micologico, all’interno del Servizio igiene degli alimenti e nutrizione, dove micologi esperti esaminano gratuitamente i funghi raccolti.
Come presentarti:
- porta tutti i funghi raccolti, interi e puliti solo dalla terra;
- separati per tipo, se possibile;
- non portare funghi già tagliati o cucinati.
Il micologo ti dirà quali sono commestibili e, spesso, come vanno cucinati.
I miti da dimenticare
Nessuno di questi metodi popolari dice se un fungo è commestibile:
- l’aglio o la moneta d’argento che anneriscono in cottura;
- il fungo mangiato da lumache o animali;
- il fungo che cresce vicino a un albero “buono”;
- il buon odore.
L’Amanita phalloides, uno dei funghi più velenosi, ha un aspetto innocuo e un sapore gradevole.
Se dopo il pasto stai male
- chiama il 118 o vai al pronto soccorso, anche se i sintomi sembrano lievi;
- conserva gli avanzi e gli scarti dei funghi: servono per identificarli;
- avvisa chi ha mangiato con te.
Attenzione ai sintomi tardivi: i malesseri che compaiono molte ore dopo il pasto possono indicare le intossicazioni più gravi. Non aspettare che passino.
Anche i funghi acquistati
Se compri funghi spontanei, verifica che siano venduti con la certificazione prevista. Diffida della vendita improvvisata lungo le strade.
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