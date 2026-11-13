Serre e Persano: l’Oasi WWF sul Sele, la Reggia borbonica e il cavallo Persano

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Serre è un piccolo borgo di origine medievale, in provincia di Salerno, ai piedi dei Monti Alburni. Nel suo territorio si trova una delle zone naturalistiche e storiche più interessanti della Piana del Sele.

L’Oasi WWF di Persano

L’Oasi WWF di Persano è una grande isola verde attraversata dal fiume Sele. Ospita molte specie di pesci, uccelli e animali selvatici. Tra i mammiferi si ricordano volpi, cinghiali, faine, donnole e ricci, oltre alla lontra, un mammifero molto raro in Italia.

La Reggia di Persano

Nell’area di Persano sorge un grande complesso militare che comprende uno dei più bei casini di caccia di epoca borbonica. La Reggia di Persano è un elegante palazzo barocco con cortile porticato e quattro torri angolari ottagonali, nelle quali si trovano scale a chiocciola. Si può visitare in occasione di eventi organizzati dall’Esercito. Nell’atrio si trova uno scalone con una statua marmorea di cane da guardia attribuita a Canova.

Il cavallo Persano

Nel Settecento, nella tenuta reale venne selezionata una pregiata razza di cavalli, il “cavallo Persano”. Si racconta che il cavallino rampante delle automobili Ferrari sia ispirato a uno di questi cavalli.

Consigli

Le visite alla Reggia sono legate agli eventi dell’Esercito: informati sulle date prima di andare.

Per l’oasi porta binocolo, scarpe comode e rispetta le indicazioni del WWF.

Serre è un buon punto di partenza per esplorare anche i vicini Monti Alburni e la Piana del Sele.

Aperture e modalità di accesso possono cambiare: verifica con gli enti competenti.