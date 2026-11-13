Alburni

Monti Alburni: escursioni al Monte Alburno e al Monte della Nuda

Due itinerari di media difficoltà sui Monti Alburni: da Castelcivita al Monte della Nuda (1704 m) e dal Rifugio Panormo al Monte Alburno (1742 m), con tempi, dislivelli e consigli pratici.

Katiuscia Stio
Monti Alburni: escursioni al Monte Alburno e al Monte della Nuda
2 min di lettura

I Monti Alburni, nel cuore del Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, sono un massiccio calcareo di natura carsica, amato dagli escursionisti. Ecco due itinerari classici, entrambi di difficoltà media.

Da Castelcivita al Monte della Nuda

  • Partenza: Castelcivita, a 487 metri
  • Arrivo: Monte della Nuda, a 1704 metri
  • Dislivello: 1226 metri
  • Durata: circa 4 ore, solo andata in salita
  • Difficoltà: media

È un percorso impegnativo per il dislivello: serve allenamento e buona gestione delle energie, tenendo conto che il ritorno richiede altro tempo. Castelcivita è anche sede delle omonime grotte, che si possono abbinare con una visita separata.

Dal Rifugio Panormo al Monte Alburno

  • Partenza: Rifugio Panormo, a 1340 metri, raggiungibile in auto dal paese di Ottati
  • Arrivo: Monte Alburno, detto anche Panormo, a 1742 metri
  • Dislivello: 402 metri
  • Durata: circa 2 ore, solo andata in salita
  • Difficoltà: media

È l’opzione più breve per raggiungere la vetta più alta del massiccio citata nell’itinerario.

Un paesaggio carsico

La natura carsica del massiccio si vede negli inghiottitoi, dove scorrono brevi ruscelli che scompaiono nel sottosuolo. Sull’altopiano dei Pozzi di Santa Maria pascolano cavalli allo stato brado.

Consigli per l’escursione

  • Controlla il meteo e parti la mattina presto: in quota le condizioni possono cambiare rapidamente.
  • Scarponi da trekking, abbigliamento a strati, acqua e cibo sono indispensabili.
  • Segnala il tuo itinerario a qualcuno e, se non conosci la zona, valuta una guida escursionistica.
  • Rispetta il Parco: non lasciare rifiuti e non disturbare gli animali.

Tempi e dislivelli sono indicativi e riferiti alla sola salita; verifica sempre lo stato dei sentieri prima di partire.

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