Monti Alburni: escursioni al Monte Alburno e al Monte della Nuda

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I Monti Alburni, nel cuore del Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, sono un massiccio calcareo di natura carsica, amato dagli escursionisti. Ecco due itinerari classici, entrambi di difficoltà media.

Da Castelcivita al Monte della Nuda

Partenza: Castelcivita, a 487 metri

Castelcivita, a 487 metri Arrivo: Monte della Nuda, a 1704 metri

Monte della Nuda, a 1704 metri Dislivello: 1226 metri

1226 metri Durata: circa 4 ore, solo andata in salita

circa 4 ore, solo andata in salita Difficoltà: media

È un percorso impegnativo per il dislivello: serve allenamento e buona gestione delle energie, tenendo conto che il ritorno richiede altro tempo. Castelcivita è anche sede delle omonime grotte, che si possono abbinare con una visita separata.

Dal Rifugio Panormo al Monte Alburno

Partenza: Rifugio Panormo, a 1340 metri, raggiungibile in auto dal paese di Ottati

Rifugio Panormo, a 1340 metri, raggiungibile in auto dal paese di Ottati Arrivo: Monte Alburno, detto anche Panormo, a 1742 metri

Monte Alburno, detto anche Panormo, a 1742 metri Dislivello: 402 metri

402 metri Durata: circa 2 ore, solo andata in salita

circa 2 ore, solo andata in salita Difficoltà: media

È l’opzione più breve per raggiungere la vetta più alta del massiccio citata nell’itinerario.

Un paesaggio carsico

La natura carsica del massiccio si vede negli inghiottitoi, dove scorrono brevi ruscelli che scompaiono nel sottosuolo. Sull’altopiano dei Pozzi di Santa Maria pascolano cavalli allo stato brado.

Consigli per l’escursione

Controlla il meteo e parti la mattina presto: in quota le condizioni possono cambiare rapidamente.

Scarponi da trekking, abbigliamento a strati, acqua e cibo sono indispensabili.

Segnala il tuo itinerario a qualcuno e, se non conosci la zona, valuta una guida escursionistica.

Rispetta il Parco: non lasciare rifiuti e non disturbare gli animali.

Tempi e dislivelli sono indicativi e riferiti alla sola salita; verifica sempre lo stato dei sentieri prima di partire.