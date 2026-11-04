Salerno: Giuseppe Parente eletto Presidente dell’UPI Campania

L’Unione delle Province della Campania ha un nuovo vertice. Il Presidente della Provincia di Salerno, Giuseppe Parente, è stato eletto alla guida dell’UPI Campania con il compito di coordinare l’azione congiunta degli enti provinciali della regione. L’elezione giunge in un momento strategico per le dinamiche dello sviluppo economico locale e la gestione dei servizi ai cittadini.

Nomina all’unanimità nel Consiglio Direttivo a Salerno

La designazione di Parente è avvenuta lo scorso 13 ottobre all’unanimità nel corso della riunione del Consiglio Direttivo dell’associazione, ospitata presso la sede della Provincia di Salerno. All’incontro hanno preso parte i vertici istituzionali delle province campane e i sei componenti dell’organo direttivo, sancendo una piena intesa politica e amministrativa tra i territori di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno.

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La convergenza sul nome del Presidente salernitano punta a rafforzare la rappresentanza delle autonomie locali nei confronti delle istituzioni regionali e nazionali.

Le priorità del mandato: scuole, viabilità e risorse territoriali

La nuova governance dell’UPI Campania si trova ad affrontare sfide cruciali per la tenuta dei servizi pubblici essenziali. Tra i temi centrali del programma di mandato figurano la messa in sicurezza degli edifici scolastici, la manutenzione della rete viaria provinciale, la tutela ambientale, la promozione del patrimonio culturale e l’efficientamento dei trasporti.

L’azione coordinata delle quattro Province mirerà a intercettare nuova finanza pubblica e a ottimizzare la spesa, operando in costante raccordo con la Regione Campania e con la sezione regionale dell’ANCI.

Le parole del neo Presidente Giuseppe Parente

A margine dell’elezione, Giuseppe Parente ha espresso la propria gratitudine all’assemblea, sottolineando la complessità e la rilevanza dell’incarico ricevuto:

“Voglio innanzitutto ringraziare per la fiducia accordatami i miei colleghi delle Province di Avellino, Benevento e Caserta e tutto il Direttivo. Accolgo questo nuovo impegno con grande senso di responsabilità visto il momento storico particolarmente delicato per le nostre comunità. Coordinare le 4 Province campane è un grande onore oltre che un grande onere, in un momento fondamentale. Muoverci in squadra ci consentirà di ottenere grandi risultati.”

Proseguendo sulle linee guida della propria gestione, Parente ha aggiunto: