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Filiera bufalina Salerno: la sfida di Coldiretti per i prezzi

Allevatori bufalini in crisi per i costi: Coldiretti Salerno chiede contratti equi e tracciabilità col decreto 2026. Scopri le novità sul comparto.

Maria Vittoria Delli Priscoli
Filiera bufalina Salerno: la sfida di Coldiretti per i prezzi
4 min di letturaAggiornato il Commenta

La redistribuzione del profitto lungo tutta la filiera bufalina rappresenta la nuova priorità sindacale per Coldiretti Salerno. L’obiettivo è riequilibrare un sistema che oggi penalizza fortemente chi gestisce gli allevamenti sul territorio salernitano, schiacciato tra l’aumento esponenziale dei costi di produzione e una remunerazione non adeguata alla qualità della materia prima.

Questa linea operativa è emersa al termine del convegno intitolato “Operazione Verità: Dalla campagna del 2024 al decreto latte bufala 2026: tutelare la filiera dall’aumento dei costi di produzione”, un appuntamento pensato per fare il punto sulle tutele economiche e normative di uno dei settori trainanti dell’economia campana.

Lo squilibrio dei ricavi tra allevamento e vendita al dettaglio

Nel comparto dell’oro bianco esiste da tempo una forte sperequazione economica tra chi sostiene gli oneri quotidiani in stalla e chi commercializza il prodotto finito al dettaglio. Con l’impennata delle spese per mangimi, energia e gestione aziendale, la tenuta finanziaria delle imprese zootecniche della provincia di Salerno è diventata una questione urgente.

Durante il confronto, introdotto dai saluti del presidente di Coldiretti Campania Ettore Bellelli e moderato dal direttore di Coldiretti Salerno Vincenzo Tropiano, gli esperti del settore hanno analizzato le criticità strutturali che impediscono agli allevatori di ottenere una redditività proporzionata agli investimenti sostenuti.

Contratti scritti e tutela contro le rescissioni unilaterali

Il nodo centrale della battaglia di Coldiretti riguarda la regolamentazione dei rapporti commerciali tra allevatori e trasformatori. Il latte di bufala possiede un valore riconosciuto a livello internazionale, motivo per cui l’organizzazione agricola chiede il pieno rispetto delle regole contrattuali.

Le richieste principali emerse dal tavolo di lavoro si concentrano su tre punti chiave:

  • Obbligo di contratti trasparenti: eliminare le forniture prive di accordi scritti e chiari sulle condizioni economiche.
  • Stop alle pratiche sleali: contrastare le rescissioni unilaterali dei contratti, spesso utilizzate come leva commerciale per abbassare artificialmente il prezzo riconosciuto alla stalla.
  • Prezzo giusto: garantire una remunerazione che copra i reali costi di produzione e lasci margine di sviluppo alle aziende agricole del territorio.

Il decreto latte bufala 2026 e il ruolo del Registro Unico

Accanto alla tutela del reddito, l’incontro ha approfondito gli strumenti normativi introdotti per blindare la qualità e l’origine della produzione, a partire dalle novità del decreto latte bufala 2026.

Un ruolo centrale è affidato al Registro Unico delle movimentazioni del latte di bufala e dei suoi derivati. Questo sistema digitale nasce con uno scopo preciso:

  • Rafforzare la tracciabilità: monitorare ogni passaggio della materia prima dalla stalla al caseificio.
  • Contrastare le frodi: impedire l’utilizzo di latte non conforme o di provenienza incerta, tutelando sia i produttori onesti sia i consumatori.
  • Aumentare la trasparenza: offrire agli organi di controllo dati puntuali e verificabili in tempo reale lungo tutta la filiera.

Il confronto tra istituzioni, consorzio e organi di controllo

La rilevanza strategica del comparto per la provincia di Salerno — dalla Piana del Sele fino alle aree interne e cilentane — è stata confermata dalla presenza dei vertici istituzionali e tecnici del settore.

Al dibattito hanno infatti partecipato Marco Cerreto, capogruppo della Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati, e Roberto Mazzei, direttore di Coldiretti Campania. Per il fronte della tutela e dei controlli sono intervenuti Davide Letizia del Consorzio di Tutela Mozzarella di Bufala Campana Dop, Angela Nobile, agente vigilatore e responsabile del Settore Vigilanza dello stesso Consorzio, e Salvatore Schiavone, direttore dell’Icqrf Italia Meridionale (Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari).

Il messaggio condiviso dal tavolo è chiaro: la tracciabilità garantita dalle nuove norme è indispensabile per difendere l’eccellenza della Dop, ma deve procedere di pari passo con una giusta distribuzione del valore economico affinché gli allevatori salernitani possano continuare a investire e produrre sul territorio.

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