Giornata della gentilezza a Salerno: il convegno in Provincia

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Il Palazzo della Provincia di Salerno ha ospitato venerdì 13 novembre l’evento intitolato “La gentilezza: la scelta che può cambiare il mondo”. L’iniziativa, organizzata in occasione della Giornata mondiale della gentilezza, ha riunito nella storica Sala Bottiglieri rappresentanti delle istituzioni, del mondo scolastico e dell’associazionismo per discutere di coesione sociale e ascolto attivo.

L’incontro è stato promosso da Auser Salerno Centro, tramite la referente Anna De Rosa, e da Cittadinanzattiva Campania, rappresentata dalla segretaria Carminuccia Marcarelli. La scelta di una sede istituzionale dedicata alla partecipazione pubblica ha sottolineato la volontà di trasformare il rispetto reciproco in una priorità amministrativa e civica per l’intero territorio salernitano.

Il ruolo delle istituzioni e delle pari opportunità

Ad aprire il dibattito sono state le rappresentanti dell’ente provinciale, evidenziando il legame tra politiche sociali e benessere della collettività:

Annarita Ferrara , Consigliera provinciale delegata alle Politiche Sociali, Sanitarie e Pari Opportunità, ha inaugurato i lavori portando i saluti dell’amministrazione.

, Consigliera provinciale delegata alle Politiche Sociali, Sanitarie e Pari Opportunità, ha inaugurato i lavori portando i saluti dell’amministrazione. Anna Petrone, Consigliera di Parità della Provincia di Salerno, ha evidenziato come la gentilezza rappresenti una leva di cambiamento concreto, capace di disinnescare i conflitti sociali attraverso il dialogo anziché la contrapposizione.

La scuola come laboratorio di comunità e solidarietà

Uno dei temi centrali del convegno ha riguardato l’applicazione pratica di questi valori nei percorsi formativi dei più giovani. Arletta Fabbricatore, portavoce del progetto nazionale Costruiamo Gentilezza, ha illustrato le opportunità offerte dalla rete nazionale per tradurre i principi teorici in azioni quotidiane all’interno degli istituti scolastici.

A testimoniare l’impatto diretto sul territorio è intervenuta Vincenza De Donato, docente dell’Istituto Comprensivo Picentia di Pontecagnano e ambasciatrice della gentilezza per Salerno insieme a Niko Peduto. La docente ha raccontato le attività svolte da bambini e ragazzi nelle corsie degli ospedali pediatrici della provincia di Salerno. Vestendo i panni di supereroi, gli studenti hanno portato sostegno ai piccoli pazienti grazie a una rete di collaborazione che ha coinvolto:

Commercianti locali e cittadini

Associazioni di volontariato e Pro Loco

Realtà attive nel campo delle donazioni

Empatia, restanza e diritto alla gentilezza

Il programma del pomeriggio ha approfondito anche le implicazioni psicologiche, culturali e giuridiche del vivere civile attraverso tre contributi specifici:

La dimensione emotiva: la psicologa specialista clinica Olga Robertazzi ha coinvolto direttamente i giovani presenti in una riflessione sull’affettività e sul riconoscimento delle emozioni proprie e altrui, elementi indispensabili per costruire legami equilibrati.

la psicologa specialista clinica ha coinvolto direttamente i giovani presenti in una riflessione sull’affettività e sul riconoscimento delle emozioni proprie e altrui, elementi indispensabili per costruire legami equilibrati. Il valore della restanza: Anna Vitiello , Ambasciatrice delle Terre Vesuviane e referente di Campania Mitis, ha presentato le buone pratiche regionali legando la gentilezza al concetto di restanza, inteso come cura attiva dei luoghi in cui si vive e responsabilità condivisa verso il bene comune.

, Ambasciatrice delle Terre Vesuviane e referente di Campania Mitis, ha presentato le buone pratiche regionali legando la gentilezza al concetto di restanza, inteso come cura attiva dei luoghi in cui si vive e responsabilità condivisa verso il bene comune. Il profilo giuridico: l’avvocata Annalisa Coviello ha analizzato il diritto alla gentilezza, esaminando il rapporto tra norme giuridiche, rispetto dei diritti individuali e qualità della convivenza civile.

Musica e accoglienza per rafforzare il senso di appartenenza

Nonostante il maltempo che ha caratterizzato la giornata, la partecipazione del pubblico si è mantenuta costante e propositiva. L’evento ha unito al dibattito momenti di condivisione curati nei dettagli per rendere tangibile il tema dell’incontro.

Gli intermezzi musicali sono stati affidati a Christian Soriente e Gianfranco Criscuolo, arrivati da Sarno, mentre l’accoglienza è stata gestita da Carmen Criscuolo attraverso la distribuzione dei calendari 2027 e un momento conviviale con bevande calde e dolci. La giornata si è chiusa con l’impegno condiviso da enti e partecipanti di dare continuità ai progetti avviati, consolidando una rete territoriale orientata alla cura reciproca.