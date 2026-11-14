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Gli studenti del Cilento in Croazia per la Settimana della Cucina Italiana nel Mondo

L'Istituto "Ancel Keys" di Castelnuovo Cilento alla Settimana della Cucina Italiana a Fiume: gli studenti ambasciatori dell'eccellenza UNESCO in Croazia.

Antonio Pagano
Gli studenti del Cilento in Croazia per la Settimana della Cucina Italiana nel mondo
2 min di letturaCommenta

Dopo il rientro dalla Valtellina, gli studenti dell’Istituto Omincompensivo “Ancel Keys” di Castelnuovo Cilento sono pronti a iniziare una nuova esperienza formativa. Domani una delegazione della scuola partirà alla volta della Croazia, con destinazione Fiume, per raggiungere il Consolato Generale d’Italia e prendere parte a un appuntamento di altissimo prestigio.

La Settimana della Cucina Italiana nel Mondo e il ruolo del Consolato di Fiume

I ragazzi, accompagnati dai loro docenti, parteciperanno alla XI Settimana della Cucina Italiana nel Mondo. L’iniziativa è promossa dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, ed è nata nel 2016 per valorizzare le tradizioni culinarie italiane, le eccellenze agroalimentari, la sostenibilità e il patrimonio culturale del nostro Paese.

Il tema dell’edizione 2026: il primo appuntamento dopo il riconoscimento UNESCO

Il tema dell’edizione 2026 è “Cucina italiana patrimonio UNESCO: territori e filiere d’eccellenza” e si svolgerà dal 16 al 22 novembre. Quest’anno la celebrazione assume un significato particolare, in quanto si tratta della prima edizione dopo il riconoscimento della cucina italiana come Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità UNESCO, avvenuto nel dicembre 2025.

Orgoglio e crescita professionale: le parole dell’Istituto “Ancel Keys”

“Essere stati selezionati per vivere questa esperienza rappresenta per tutta la nostra comunità scolastica un motivo di profondo orgoglio e una straordinaria gratificazione”, fanno sapere dall’Istituto “Ancel Keys”. “È la conferma di quanto la nostra scuola sappia guardare lontano, cogliere opportunità importanti, costruire ponti culturali e trasformare l’istruzione in esperienze autentiche, capaci di lasciare un segno”.

“I nostri studenti saranno ancora una volta protagonisti di un’occasione preziosa di crescita, confronto e arricchimento umano e culturale, accompagnati dai docenti che con passione e dedizione rendono possibili percorsi formativi così significativi. Perché la scuola non è soltanto il luogo in cui si apprende, ma uno spazio in cui si aprono orizzonti, si costruiscono relazioni, si coltivano sogni e si impara a sentirsi cittadini del mondo”, conclude il messaggio trasmesso dalla scuola alla vigilia della partenza per la Croazia.

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