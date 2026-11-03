L’Ancel Keys torna dalla Valtellina: studenti ambasciatori del Cilento al Valtellina Wine Trail

Si conclude con grande soddisfazione l’esperienza in Valtellina per gli studenti e i docenti dell’Istituto Omnicomprensivo Ancel Keys, protagonisti di uno degli appuntamenti più prestigiosi del territorio: il Valtellina Wine Trail, evento di rilievo nazionale che unisce sport, enogastronomia e valorizzazione delle eccellenze locali.

Il Cilento incontra la Valtellina e la Sicilia

Anche quest’anno l’Ancel Keys ha portato fuori dai confini regionali i sapori, la cultura e l’identità del Cilento, condividendo questa importante vetrina con alcuni rifugi alpini e un istituto alberghiero siciliano. Un’occasione di confronto e promozione territoriale che ha visto i nostri ragazzi distinguersi per competenza, passione e talento.

Alta formazione culinaria al fianco di Chef Stellati

Ogni giornata è stata ricca di appuntamenti e momenti formativi, ma a lasciare un segno indelebile è stata soprattutto la serata conclusiva: gli studenti hanno avuto l’opportunità di affiancare alcuni Chef Stellati durante la realizzazione di una cena d’eccellenza, entrando in contatto diretto con i più alti livelli della cucina italiana. Un’esperienza unica, che ha permesso loro di mettere alla prova le proprie capacità e di respirare da vicino il valore della professionalità e della grande ristorazione.

L’orgoglio della comunità scolastica cilentana

Grande la soddisfazione dei docenti e dell’intera comunità scolastica nel vedere i propri studenti protagonisti in un contesto di così alto profilo, capaci di rappresentare con orgoglio il territorio cilentano.

Formazione sul campo e nuove prospettive per i giovani

L’Ancel Keys conferma così la propria vocazione a una formazione dinamica, concreta e aperta al mondo del lavoro. Un istituto che non si ferma e che continua a investire in esperienze di qualità, convinto che la crescita professionale dei ragazzi passi anche attraverso il confronto con realtà prestigiose e occasioni formative fuori dal proprio territorio.

Il viaggio continua: nuove opportunità di formazione scuola-lavoro sono già all’orizzonte. Perché portare il Cilento fuori Regione significa anche offrire ai suoi giovani la possibilità di guardare sempre più lontano.