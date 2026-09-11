Castelnuovo Cilento: prima campanella per gli studenti dell’Istituto omnicomprensivo “Ancel Keys”

Con qualche giorno di anticipo è iniziato questa mattina un nuovo anno scolastico per gli studenti dell’indirizzo Alberghiero dell’Istituto Onnicomprensivo “Ancel Keys” di Castelnuovo Cilento, tra compagni ritrovati e buoni propositi. A varcare per la prima volta il portone della scuola sono stati gli alunni delle classi prime, pronti a intraprendere una nuova avventura formativa. I ragazzi sono stati accolti dalla Dirigente Scolastica, la Prof.ssa Maria Masella, che ha rivolto ai nuovi studenti un messaggio di incoraggiamento e di entusiasmo per il percorso che li attende.

Nuove infrastrutture in arrivo per l’Istituto Onnicomprensivo

Diverse saranno le opportunità di crescita formativa e culturale previste per il nuovo anno, rivolte sia agli studenti che ai docenti del settore alberghiero. Novità imminenti, come ricordato dalla Preside, riguarderanno anche gli altri indirizzi dell’Istituto: il prossimo 15 settembre è infatti prevista l’inaugurazione di due nuovi plessi scolastici. In località Pantana, a Castelnuovo Cilento, un nuovo edificio costruito con criteri innovativi ospiterà la scuola dell’infanzia e la sezione primavera; al Bivio di Acquavella, invece, una nuova e moderna struttura accoglierà la scuola dell’infanzia, la primaria e la secondaria di primo grado.

Esperienze internazionali e formazione sul campo

Ai nostri microfoni si sono alternati anche alcuni ragazzi delle classi superiori che hanno raccontato le esperienze vissute lo scorso anno, tra cui importanti stage formativi in Cina e in Valtellina. Tappe fondamentali per conoscere nuove realtà, apprendere competenze inedite e prepararsi alle sfide future. Un Istituto, quindi, che assume un ruolo sempre più centrale per la crescita dei giovani sul territorio.

“Le novità per il nostro Istituto sono sempre tante e arricchiscono costantemente l’offerta formativa dell’istituto omnicomprensivo”, ha spiegato la Dirigente Masella. “Questa ricchezza di progettualità abbraccia tutti gli ordini di scuola: infanzia, primaria, secondaria di primo e di secondo grado.

Per la sezione dell’alberghiero — ormai riconosciuta come punto di riferimento non solo nel nostro territorio, ma anche in Italia e in Europa — si aprono quest’anno numerose opportunità. Siamo impegnati in progetti internazionali e abbiamo già diversi inviti per la Settimana della Cucina Italiana nel Mondo, oltre a una serie di richieste di gemellaggio da parte di scuole italiane, sia del Nord che della Sicilia. È una scuola in un territorio che potrebbe sembrare decentrato, ma che noi preferiamo definire come un centro motore di energie e professionalità”.

Il ruolo strategico dell’Alberghiero per lo sviluppo turistico del Cilento

La Dirigente si è infine soffermata sull’importanza strategica dell’istituzione scolastica per l’intera area cilentana: “È una scuola che si propone e si conferma come luogo di formazione professionale, dove i futuri operatori del turismo possono formarsi e, una volta pronti, dare una svolta al nostro comprensorio. Il territorio è ricchissimo dal punto di vista culturale, paesaggistico e storico, ma ha un forte bisogno di professionisti preparati nelle lingue straniere e nelle nuove tecniche, sia di preparazione che di presentazione del cibo. Su questo aspetto il territorio non si muove ancora, a mio parere, in modo del tutto adeguato”.