Scuola, alla provincia di Salerno pioggia di fondi per gli arredi innovativi

La provincia di Salerno si aggiudica il primo posto in Campania per finanziamenti destinati all’acquisto di arredi innovativi negli asili nido e nelle scuole dell’infanzia. Con una dotazione complessiva di 8.744.000 euro ripartita su 22 progetti, il territorio salernitano intercetta il 23,3% dei 37,5 milioni di euro assegnati a livello regionale dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. La misura permetterà di allestire spazi scolastici moderni per una capienza potenziale di 4.372 bambini, completando il percorso di strutturazione degli immobili edificiali finanziati tramite le risorse del Pnrr.

Dalle murature agli arredi per la didattica del futuro

Il provvedimento ministeriale punta a dare concreta attuazione agli interventi di edilizia scolastica realizzati o riqualificati di recente. La fornitura dei nuovi elementi d’arredo rappresenta il passaggio chiave per rendere le strutture pienamente operative e idonee alla didattica moderna. I fondi consentiranno l’acquisto di sedute modulari, postazioni per laboratori, biblioteche scolastiche, aree morbide e soluzioni d’arredo flessibili. L’obiettivo primario è la creazione di ambienti funzionali stimolanti, ideati per favorire la creatività, la socializzazione e l’autonomia dei più piccoli fin dai primi anni di apprendimento.

La distribuzione delle risorse nei comuni salernitani

La mappa degli interventi copre capillarmente l’intero territorio provinciale. Il finanziamento più consistente spetta al comune di Pontecagnano Faiano, a cui vanno 1.136.000 euro per garantire 568 posti-bambino. Seguono Palomonte con 774.000 euro (387 posti), Baronissi con 734.000 euro (367 posti), Albanella con 494.000 euro (247 posti), Nocera Superiore con 454.000 euro (227 posti) e Contursi Terme con 444.000 euro (222 posti).

Infrastrutture educative rinnovate anche a San Mango Piemonte con 390.000 euro (195 posti), Roccadaspide con 372.000 euro (186 posti), oltre a Torre Orsaia e Omignano che ricevono 362.000 euro ciascuno (181 posti per comune). Proseguendo nella ripartizione, a Capaccio Paestum sono destinati 330.000 euro (165 posti), a Giffoni Valle Piana 328.000 euro (164 posti) e a San Marzano sul Sarno 308.000 euro (154 posti).

Completano il quadro dei finanziamenti regionali le risorse assegnate a Casal Velino e Colliano con 304.000 euro ciascuno (152 posti), Montecorvino Rovella con 282.000 euro (141 posti), Nocera Inferiore con 264.000 euro (132 posti), San Gregorio Magno con 246.000 euro (123 posti) e Polla con 238.000 euro (119 posti). Gli ultimi interventi riguardano Sala Consilina e Ceraso con 208.000 euro a testa (104 posti) e Castellabate con 202.000 euro destinati a 101 posti-bambino.