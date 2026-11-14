Surfisti nella baia di Sapri: onde e vento sul lungomare

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Un pomeriggio di mare mosso ha trasformato lo specchio d’acqua antistante il lungomare di Sapri in uno scenario inedito. Approfittando delle raffiche di vento e delle onde formatesi nel Golfo di Policastro, un gruppo di giovani ha indossato la muta e ha preso il largo con le tavole da surf, regalando una performance fuori dal comune a queste latitudini.

Il lungomare diventa una tribuna naturale

La presenza dei surfisti non è passata inosservata. Nonostante le condizioni meteo tipicamente autunnali, diverse persone che si trovavano a passeggiare lungo la litoranea si sono fermate a osservare le evoluzioni in acqua.

Curiosità da terra: Passanti e residenti hanno seguito da vicino le manovre tra i frangenti, catturando foto e brevi video con gli smartphone per immortalare la scena.

Passanti e residenti hanno seguito da vicino le manovre tra i frangenti, catturando foto e brevi video con gli smartphone per immortalare la scena. Condizioni ideali: Le mareggiate di stagione e le correnti del pomeriggio hanno creato la spinta necessaria per permettere agli sportivi di cavalcare le onde a poca distanza dalla riva.

Una disciplina in crescita lungo la costa cilentana

Sebbene il surf da onda non rientri tra le discipline storicamente più diffuse lungo il litorale a sud di Salerno, il fenomeno sta registrando un interesse crescente. Negli ultimi tempi sono sempre di più gli appassionati che monitorano le perturbazioni e le carte dei venti per sfruttare le mareggiate autunnali e invernali nei tratti di costa più esposti del Cilento e del Golfo di Policastro.

Quella di oggi a Sapri conferma come il territorio offra potenzialità interessanti anche al di fuori della classica stagione balneare estiva, attirando sportivi pronti a vivere il mare dodici mesi l’anno.