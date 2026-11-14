Cilento

Surfisti nella baia di Sapri: onde e vento sul lungomare

Spettacolo insolito nella baia di Sapri: alcuni giovani sfidano vento e onde sul lungomare cittadino tra gli sguardi dei curiosi. Guarda e leggi l'articolo

Ernesto Rocco
Surfisti nella baia di Sapri: onde e vento sul lungomare
2 min di letturaCommenta

Un pomeriggio di mare mosso ha trasformato lo specchio d’acqua antistante il lungomare di Sapri in uno scenario inedito. Approfittando delle raffiche di vento e delle onde formatesi nel Golfo di Policastro, un gruppo di giovani ha indossato la muta e ha preso il largo con le tavole da surf, regalando una performance fuori dal comune a queste latitudini.

Il lungomare diventa una tribuna naturale

La presenza dei surfisti non è passata inosservata. Nonostante le condizioni meteo tipicamente autunnali, diverse persone che si trovavano a passeggiare lungo la litoranea si sono fermate a osservare le evoluzioni in acqua.

  • Curiosità da terra: Passanti e residenti hanno seguito da vicino le manovre tra i frangenti, catturando foto e brevi video con gli smartphone per immortalare la scena.
  • Condizioni ideali: Le mareggiate di stagione e le correnti del pomeriggio hanno creato la spinta necessaria per permettere agli sportivi di cavalcare le onde a poca distanza dalla riva.

Una disciplina in crescita lungo la costa cilentana

Sebbene il surf da onda non rientri tra le discipline storicamente più diffuse lungo il litorale a sud di Salerno, il fenomeno sta registrando un interesse crescente. Negli ultimi tempi sono sempre di più gli appassionati che monitorano le perturbazioni e le carte dei venti per sfruttare le mareggiate autunnali e invernali nei tratti di costa più esposti del Cilento e del Golfo di Policastro.

Quella di oggi a Sapri conferma come il territorio offra potenzialità interessanti anche al di fuori della classica stagione balneare estiva, attirando sportivi pronti a vivere il mare dodici mesi l’anno.

Continua a leggereSicurezza digitale e IA: Gianluigi Paragone parla a Capaccio PaestumLeggi l'articolo →Continua a leggereGli studenti del Cilento in Croazia per la Settimana della Cucina Italiana nel MondoLeggi l'articolo →Continua a leggereVallo della Lucania: al San Luca la decima edizione del premio “Aniello Ferrara”Leggi l'articolo →
Commenti

Nessun commento per ora. Scrivi tu il primo.

Argomenti
Altre notizie di Curiosità
Tutte le notizie di Curiosità →
Resta aggiornato
Aggiungi InfoCilento alle fonti preferite di Google

Così le nostre notizie compariranno più spesso nelle tue ricerche su Google.

Canale WhatsAppDiretta Canale 79Scarica l'app
Nessun commento
Il tuo commento

I commenti sono moderati: compaiono dopo l'approvazione della redazione. Non sono ammessi insulti, accuse a persone, dati personali e pubblicità. Il nome è obbligatorio; l'email è facoltativa e non viene pubblicata.

InfoCilento

CANALE 79 DTT

Quotidiano online di informazione, cultura, cronaca e attualità sul Cilento, Vallo di Diano, Golfo di Policastro e provincia di Salerno.

Sezioni

InfoCilento TV

Redazione

Segnala una notizia

Hai una segnalazione o vuoi contattare la nostra redazione giornalistica?

Invia un messaggio →

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l'immediata rettifica a norma di legge.

Redazione | Collabora | Newsletter | Gestione reclami | Cookie Policy | Codice di condotta | Contatti & Pubblicità