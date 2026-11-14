Sicurezza digitale e IA: Gianluigi Paragone parla a Capaccio Paestum

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La sicurezza nell’era digitale, i rischi legati all’intelligenza artificiale e il ruolo fondamentale dell’informazione di fronte a eventi capaci di generare preoccupazione nell’opinione pubblica. Sono stati questi i temi al centro delle dichiarazioni rilasciate da Gianluigi Paragone, giornalista e conduttore televisivo, ai microfoni di InfoCilento.

L’intervento è giunto a margine del Campo Scuola nazionale SLP-CISL, conclusosi con un convegno tenutosi ieri presso l’Hotel Ariston di Capaccio Paestum, alla presenza del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Paragone, che ha moderato i lavori dell’incontro, ha offerto una riflessione approfondita sulle trasformazioni in atto nel mondo della comunicazione e sulle sfide poste dalle nuove tecnologie. L’intelligenza artificiale si conferma uno strumento dalle enormi potenzialità, ma solleva contemporaneamente interrogativi cruciali in merito alla tutela dei cittadini e all’attendibilità delle notizie.

Falsi allarmi nelle scuole e la sfida della cybersicurezza

Nel corso dell’evento si è discusso anche dei recenti e inquietanti episodi che hanno coinvolto diversi istituti scolastici italiani, presi di mira dalla diffusione di false minacce di attentati e allarmi bomba. Si tratta di vicende che hanno provocato forte apprensione tra studenti, famiglie e personale scolastico, evidenziando l’urgenza di affrontare con il massimo rigore il tema della cybersicurezza.

In questo contesto, Paragone ha sottolineato le responsabilità del sistema informativo: come raccontare fatti di tale gravità evitando distorsioni? Le sue riflessioni offrono indicazioni utili su come garantire un’informazione corretta e bilanciata, capace di prevenire ingiustificati allarmismi senza mai scivolare nella superficialità o sottovalutare i rischi reali.