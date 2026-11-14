Solidarietà in carcere: a Salerno i detenuti donano al Banco Alimentare

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«Nessuno è così povero da non avere nulla da donare». È questo il messaggio scelto per la 30ª Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, che quest’anno allarga il proprio raggio d’azione coinvolgendo anche il mondo penitenziario. L’iniziativa dimostra come la solidarietà possa superare ogni barriera e come chiunque, pur vivendo una condizione di difficoltà personale, possa contribuire al bene della comunità.

Il contributo del carcere di Fuorni a Salerno

Protagonista a Salerno è la Casa Circondariale “Antonio Caputo” di Fuorni, dove i detenuti e il personale penitenziario hanno partecipato attivamente alla raccolta di generi alimentari a lunga conservazione destinati alle persone più indigenti. Questa mattina si è svolta la consegna ufficiale dei pacchi ai responsabili del Banco Alimentare, frutto di una mobilitazione che trasforma un semplice gesto quotidiano in un’importante occasione di condivisione.

Valore educativo e reinserimento sociale

Il progetto riveste un profondo valore educativo e riabilitativo: offre infatti alle persone ristrette la possibilità di sentirsi parte attiva della società, riscoprendo attraverso un aiuto concreto l’importanza dell’attenzione verso il prossimo.

La mobilitazione della Colletta Alimentare in Campania

L’iniziativa rientra nella più ampia mobilitazione nazionale della Colletta Alimentare. In Campania sono oltre 6.500 i volontari mobilitati in più di 1.100 punti vendita aderenti, pronti a raccogliere prodotti non deperibili da distribuire alle famiglie in difficoltà attraverso la rete di strutture caritative convenzionate con la Fondazione Banco Alimentare.