Cilento

Monte Cervati: l’escursione alla vetta più alta della provincia di Salerno

Con i suoi 1899 metri è il punto più alto della provincia di Salerno: itinerario, dislivello, durata e consigli per salire al Monte Cervati tra faggete e fenomeni carsici.

Gennaro Maiorano
Cervati
2 min di lettura

Il Monte Cervati, con i suoi 1.899 metri, è il punto più alto della provincia di Salerno. Si trova nel Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

L’itinerario da Vallicelli

  • Partenza: località Vallicelli, a Monte San Giacomo. Si lascia l’auto in una piazzola sulla sinistra dopo il cartello del sentiero.
  • Accesso: da Monte San Giacomo si percorrono circa 13 km sulla SP 72/b, interamente asfaltata.
  • Dislivello: +644 metri
  • Durata: circa 5 ore, andata e ritorno
  • Difficoltà: E (escursionistica)

Il percorso “Acqua che Suona” attraversa una faggeta fino alla Fontana degli Zingari. Da qui un anello conduce all’Arco Naturale, una formazione rocciosa. Dopo circa 40 minuti si raggiunge il Rifugio Cervati; da lì un sentiero pietroso sale alla cima.

Alternativa da Piaggine

Si prende la strada provinciale verso Rofrano, a circa 5 km dalla strada Piaggine-Valle dell’Angelo. Si percorre la pista sterrata finché possibile, poi si cammina per circa 2 ore dalla Fontana dei Caciocavalli.

Il panorama

Dalla vetta si vedono il Monte Motola (1.704 m), il Vallo di Diano e, nelle giornate limpide, la costa tirrenica dal golfo di Salerno a Maratea.

Natura e carsismo

Le rocce carbonatiche creano fenomeni carsici lungo i sentieri. Sulle pendici nasce il Calore salernitano, affluente sinistro del Sele, che lo raggiunge vicino a Paestum. In autunno le faggete regalano colori intensi.

Tra le mete vicine c’è l’Affunnaturo di Vallivona, un inghiottitoio a circa 1.100 metri, raggiungibile da Sanza passando per il Colle del Pero con circa 45 minuti a piedi. Si entra da un tunnel artificiale di 200 metri spesso allagato: servono torcia e scarponi.

Consigli

  • Controlla il meteo e parti presto.
  • Porta scarponi, abbigliamento a strati, acqua e cibo.
  • Per informazioni sul rifugio puoi scrivere a info@rifugiocervati.it.

Tempi e condizioni dei sentieri sono indicativi: verifica sempre prima di partire.

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