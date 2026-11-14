Carta Dedicata a te 2026 in provincia di Salerno: elenchi, ritiro e scadenza del 16 dicembre

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La Carta Dedicata a te 2026 è attiva dal 4 novembre con la prima ricarica di 500 euro per la spesa alimentare. Chi la riceve deve usarla almeno una volta entro il 16 dicembre 2026: in caso contrario perde il contributo di quest’anno. Non serve fare domanda: i beneficiari sono stati individuati dall’Inps e gli elenchi sono pubblicati dai Comuni, anche in provincia di Salerno. Lo prevedono il decreto interministeriale del 24 giugno 2026 e il messaggio Inps n. 2906 del 22 settembre 2026.

Che cos’è e quanto vale

È una carta prepagata di Poste Italiane destinata alle famiglie con redditi bassi per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità. La legge di bilancio 2026 l’ha finanziata per due anni: il contributo è di 500 euro per il 2026 e di altri 500 euro per il 2027, con un’unica lista di beneficiari valida per entrambi gli anni. Secondo l’Inps la ricarica relativa al 2027 arriverà ad aprile 2027.

Chi ne ha diritto

Secondo le indicazioni dell’Inps, la carta spetta ai nuclei familiari:

residenti in Italia, con tutti i componenti iscritti all’anagrafe della popolazione residente;

con un Isee ordinario non superiore a 15.000 euro.

Sono esclusi i nuclei che ricevono l’Assegno di inclusione, la Carta acquisti o altre misure di contrasto alla povertà, e quelli in cui almeno un componente percepisce sostegni al reddito o alla disoccupazione come Naspi, Dis-Coll o cassa integrazione.

Le carte sono distribuite a ciascun Comune in numero limitato, quindi avere un Isee sotto i 15mila euro non basta. Nella graduatoria hanno la precedenza i nuclei con almeno tre componenti, poi quelli con figli più giovani e infine quelli con l’Isee più basso.

Come sapere se si è tra i beneficiari

Gli elenchi definitivi sono stati consolidati dai Comuni entro il 13 ottobre. Ogni Comune li pubblica sul proprio sito istituzionale, di solito nella sezione dei servizi sociali o tra gli avvisi, senza nomi: per riconoscersi si usa il numero di protocollo della Dsu, la dichiarazione presentata per ottenere l’Isee. Il numero è riportato sull’attestazione Isee e si può recuperare dal Caf o dal sito dell’Inps.

In provincia di Salerno conviene controllare il sito del proprio Comune o chiamare l’ufficio dei servizi sociali. Il numero di carte assegnato a ogni Comune è indicato nell’allegato al decreto di riparto del ministero dell’Agricoltura. Le notizie sui singoli Comuni sono nelle pagine di Salerno, Battipaglia e Agropoli.

Come si ritira

Chi ha già la carta degli anni scorsi ed è stato confermato non deve fare nulla: la ricarica arriva sulla stessa carta. I nuovi beneficiari ricevono una comunicazione dal Comune con le indicazioni e ritirano la carta in un ufficio postale abilitato, portando un documento di identità e il codice fiscale. Per pagare e per controllare il saldo agli sportelli Postamat serve il Pin della carta.

Chi ha perso la carta o l’ha buttata, credendo che fosse scaduta, deve rivolgersi all’ufficio postale: in caso di furto o smarrimento serve la denuncia.

Cosa si può comprare

La carta si usa solo nei negozi di alimentari e nei supermercati che accettano i pagamenti con carta. Si possono acquistare beni alimentari di prima necessità secondo l’elenco allegato al decreto: tra questi latte e derivati, pane e prodotti da forno, farine, pasta, riso, carne, pesce, uova, frutta e verdura, olio, legumi, conserve di pomodoro, alimenti per l’infanzia, miele e acqua. Sono escluse le bevande alcoliche. Non si possono prelevare contanti né fare acquisti online.

Nei punti vendita che hanno firmato la convenzione con il ministero dell’Agricoltura i titolari hanno diritto a uno sconto del 15%, aggiuntivo rispetto alle promozioni in corso.

Le scadenze da ricordare

16 dicembre 2026 : termine per il primo acquisto con la carta. Chi non la usa entro questa data perde i 500 euro del 2026.

: termine per il primo acquisto con la carta. Chi non la usa entro questa data perde i 500 euro del 2026. Aprile 2027: arrivo della seconda ricarica da 500 euro, relativa al 2027, da spendere entro il 10 ottobre 2027.

Attenzione alle truffe

Né il Comune né Poste Italiane chiedono il Pin o i dati della carta al telefono, via sms o per email. Chi riceve messaggi con link per “attivare” o “sbloccare” la carta non deve aprirli: la carta si attiva solo all’ufficio postale. Per informazioni ci si rivolge al Comune per l’assegnazione e a Poste Italiane per l’uso della carta.

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