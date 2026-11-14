Serre: pietre lanciate dalla piazza sulle ambulanze, l’appello della Croce Rossa

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Un gesto che potrebbe sembrare un semplice gioco, ma che nasconde un pericolo concreto per l’incolumità delle persone. A Serre, dalla centralissima Piazza XXIV Maggio, vengono lanciate da tempo, quasi quotidianamente e soprattutto nelle ore serali, pietre raccolte dalle fioriere e dalla strada verso la sottostante via Ennio D’Aniello.

La denuncia

A denunciare quanto sta accadendo è Giuliano D’Angelo, presidente del Comitato della Croce Rossa Italiana di Serre, che ha rivolto un appello alla comunità, parlando prima di tutto da padre e poi da responsabile dell’associazione. Finora si sono registrati soltanto danni materiali: vetri delle ambulanze della Croce Rossa e delle automobili parcheggiate, appartenenti ai volontari e ai residenti.

Un episodio che poteva trasformarsi in tragedia

L’ultimo episodio risale alla serata di ieri. Ma il rischio è ben più grave. In più occasioni, infatti, le pietre sono cadute a pochi centimetri dalle persone che stavano transitando lungo la strada.Una situazione che potrebbe trasformarsi in tragedia. Via Ennio D’Aniello è frequentata quotidianamente da famiglie, mamme con passeggini, bambini diretti al parco giochi, anziani e volontari.

Una pietra lanciata da un’altezza superiore ai dieci metri può provocare conseguenze molto serie. «Quello che vi scrivo non è una polemica, ma un appello accorato», sottolinea D’Angelo, precisando che, con ogni probabilità, i ragazzi protagonisti di questi gesti non agiscono con cattiveria, ma per gioco o per noia, senza rendersi conto della reale pericolosità delle loro azioni.

L’invito e l’appello alla sicurezza

Da qui l’invito rivolto soprattutto agli adulti e alle famiglie, affinché prestino maggiore attenzione a quanto accade in piazza e parlino con i propri figli, spiegando loro che lanciare un sasso dall’alto non è un gioco innocuo. «Vigiliamo con più attenzione. Parliamone con i nostri figli già stasera. Spieghiamo loro che un sasso che cade può cambiare la vita di una persona. Facciamogli capire che Piazza XXIV Maggio è la casa di tutti e va rispettata».

Un messaggio di responsabilità e prevenzione, che punta a coinvolgere l’intera comunità prima che si verifichi un episodio dalle conseguenze irreparabili.

«Noi come Croce Rossa di Serre continueremo a esserci, come sempre. Ma per evitare una tragedia abbiamo bisogno dell’aiuto di tutta la comunità», conclude il presidente, insieme ai volontari del Comitato di Serre. L’appello è dunque rivolto a tutti: la sicurezza è una responsabilità collettiva e non può essere lasciata al caso.