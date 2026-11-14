Polla, picchia la moglie nonostante il divieto: arrestato dai Carabinieri

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Ancora un episodio di violenza domestica nel Vallo di Diano. Questa volta i fatti si sono verificati a Polla, dove nella notte si è reso necessario l’intervento dei Carabinieri per fermare un uomo che stava picchiando la moglie.

L’allarme al 112 e l’intervento dei Carabinieri a Polla

L’allarme è scattato tramite una chiamata al numero unico di emergenza 112. Sul posto sono intervenute tempestivamente due pattuglie della Compagnia Carabinieri di Sala Consilina, che hanno bloccato e arrestato l’aggressore, un uomo di origini straniere.

I soccorsi alla donna ferita

La vittima, rimasta ferita durante l’aggressione, è stata immediatamente soccorsa dal personale sanitario del 118 e successivamente trasportata in ospedale per gli accertamenti del caso. Le lesioni riportate si sono fortunatamente rivelate non gravi e i medici hanno stabilito per lei una prognosi di pochi giorni.

L’uomo aveva già un divieto di avvicinamento

Dagli accertamenti condotti dai militari dell’Arma è emerso un ulteriore elemento particolarmente grave: l’uomo arrestato era infatti già destinatario di un provvedimento di divieto di avvicinamento nei confronti della moglie.