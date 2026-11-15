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In diretta Ultimo aggiornamento alle 09:27 Nuovi aggiornamenti: mostra 09:27 Paura ad Eboli, a causa del maltempo e presumibilmente delle infiltrazioni d'acqua crolla il solaio nel corridoio del reparto di Pneumologia. 09:13 Un violento temporale, accompagnato da fortissime raffiche di vento, si è abbattuto sul territorio comunale di Eboli, provocando ingenti disagi e danni strutturali in diverse zone della città. La furia del vento ha divelto e scoperchiato diverse coperture, arrivando a provocare il crollo di una porzione di tetto, precipitata al suolo a ridosso di un'altra abitazione. Una situazione che ha generato paura e preoccupazione tra i residenti, soprattutto per il rischio legato alla caduta di materiali e detriti. Numerose le criticità segnalate sul territorio. Disagi in via Falcone e lungo la salita dell'ospedale, dove si è verificata la caduta di un albero. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per le operazioni di messa in sicurezza e la rimozione degli elementi pericolanti. Le squadre dei vigili del fuoco sono impegnate in diverse zone di Eboli, chiamate a fronteggiare le numerose richieste di intervento legate alle conseguenze del maltempo. Una giornata particolarmente difficile per la città, colpita da un'ondata di maltempo che ha messo a dura prova il territorio. Si raccomanda prudenza negli spostamenti, soprattutto nelle aree interessate dalla presenza di alberi, coperture danneggiate e materiali potenzialmente pericolosi. 09:01 In arrivo forti raffiche di vento che si aggiungeranno alle precipitazioni che stanno interessando l'intera provincia di Salerno. Allerta meteo in vigore fino alle 6 di lunedì 16 novembre.

Una violenta ondata di maltempo ha colpito l’intera provincia di Salerno durante la notte, costringendo il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco a un lavoro ininterrotto sin dalle ore serali. Il picco massimo delle criticità si è registrato a partire dalle 3:00 di questa mattina, domenica 15 novembre, in concomitanza con l’attivazione dell’allerta meteo gialla diramata dalla Protezione Civile regionale su tutto il territorio campano.

La Sala Operativa ha gestito decine di richieste di soccorso provenienti da nord a sud del Salernitano, mobilitando le squadre territoriali per fronteggiare esondazioni, cedimenti strutturali e dissesti idrogeologici.

Soccorsi nel Cilento e nella Piana del Sele

Nell’area sud della provincia e lungo la fascia costiera a sud del capoluogo, l’intensità delle precipitazioni ha messo a dura prova il reticolo idrografico minore e le aree residenziali a ridosso dei corsi d’acqua:

Vibonati (Golfo di Policastro): la squadra del distaccamento di Policastro è intervenuta d’urgenza per mettere in salvo una famiglia con bambini rimasta intrappolata all’interno della propria abitazione a causa di un violento allagamento.

la squadra del distaccamento di Policastro è intervenuta d’urgenza per mettere in salvo una famiglia con bambini rimasta intrappolata all’interno della propria abitazione a causa di un violento allagamento. Pontecagnano Faiano: nella fascia litoranea diverse case sono state invase dall’acqua in seguito alla fuoriuscita di un corso d’acqua ostruito dai detriti.

Le prime criticità a Salerno città

A Salerno capoluogo, le chiamate di emergenza hanno interessato fin dalle prime ore i quartieri collinari. Nella zona di Giovi, i torrenti d’acqua riversatisi lungo la sede stradale hanno superato le soglie d’ingresso, allagando numerosi appartamenti posti ai piani bassi e seminterrati.

Frane e disagi alla circolazione tra Costiera Amalfitana e Valle dell’Irno

Con il passare delle ore, la saturazione dei terreni ha provocato diversi movimenti franosi che hanno compromesso la viabilità stradale e ferroviaria in più comprensori:

Costiera Amalfitana e Cava de’ Tirreni

Costiera Amalfitana: smottamenti e caduta di materiale detritico si registrano nei territori comunali di Maiori , lungo la Strada Statale 163 Amalfitana, e di Positano .

smottamenti e caduta di materiale detritico si registrano nei territori comunali di , lungo la Strada Statale 163 Amalfitana, e di . Cava de’ Tirreni: si contano tre distinte frane con colate di fango che hanno invaso le carreggiate; secondo i primi rilievi dei soccorritori, non risultano persone ferite.

Valle dell’Irno

Mercato San Severino e Fisciano: forte criticità in tutto il comprensorio. A Mercato San Severino un albero è crollato all’interno del perimetro ospedaliero, colpendo un’ambulanza e un’autovettura privata e ostruendo parzialmente la via d’accesso al Pronto Soccorso . I Caschi Rossi stanno operando per rimuovere il tronco e ripristinare la piena operatività del presidio.

forte criticità in tutto il comprensorio. A Mercato San Severino un albero è crollato all’interno del perimetro ospedaliero, colpendo un’ambulanza e un’autovettura privata e ostruendo parzialmente la via d’accesso al . I Caschi Rossi stanno operando per rimuovere il tronco e ripristinare la piena operatività del presidio. Pellezzano: un cedimento del terreno in località Grotte ha lambito e parzialmente coinvolto la sede della linea ferroviaria.

un cedimento del terreno in località Grotte ha lambito e parzialmente coinvolto la sede della linea ferroviaria. Baronissi: una frana ha divelto il cancello d’ingresso di una proprietà privata, lasciando bloccati i residenti all’interno; un secondo movimento franoso è stato segnalato in via Maggiore, in località Sava.

Danni da vento nell’Agro Nocerino-Sarnese

Parallelamente ai dissesti legati alle piogge, nell’Agro Nocerino-Sarnese le raffiche di vento hanno causato il distacco di tetti e coperture da diversi edifici. Le squadre dei Vigili del Fuoco sono inoltre impegnate nella messa in sicurezza di alcuni tralicci selezionatori rimasti in bilico a causa delle forti sollecitazioni meteorologiche.

Cosa fare in caso di emergenza e norme di autoprotezione

L’allerta meteo resta attiva sull’intero territorio provinciale fino alle 6:00 di lunedì 16 novembre, con persistente rischio idrogeologico localizzato e possibilità di nuovi scorrimenti superficiali o caduta massi. Per chi si trova nelle aree interessate dal maltempo, si raccomanda di osservare alcune regole essenziali di sicurezza:

Limitare gli spostamenti: mettersi in viaggio solo se strettamente necessario, evitando sottopassi, strade costeggiate da versanti friabili e tratti prossimi ai corsi d’acqua. Non sostare nei piani seminterrati: in caso di forti piogge, abbandonare locali interrati o al piano strada e raggiungere i piani superiori degli edifici. Allertare i soccorsi: per segnalare situazioni di pericolo immediato o richieste di intervento tecnico urgente, contattare il Numero Unico di Emergenza 112 oppure la sala operativa dei Vigili del Fuoco al 115.

Il dispositivo di soccorso provinciale resta al momento in assetto straordinario; ulteriori aggiornamenti sulla riapertura delle arterie interrotte e sull’evoluzione dei fenomeni saranno diffusi nel corso della giornata.