Pisciotta: cosa vedere tra il borgo, Marina, Rodio e Caprioli

Pisciotta è un piccolo borgo del Cilento, tra Ascea e Centola-Palinuro, con poche migliaia di abitanti. Sorge su una collina a circa 200 metri sul livello del mare, con vista sul golfo.
Il centro storico
Gli edifici medievali regalano al centro storico un’atmosfera quasi fiabesca: il modo migliore per scoprirlo è passeggiare a piedi tra vicoli e scalinate, godendo dei panorami sul mare.
Le frazioni
Marina di Pisciotta è una frazione di pescatori poco prima del porto. La spiaggia è fatta dei tipici ciottoli levigati dal mare ed è raramente affollata.
Caprioli è più grande e comprende diverse comunità dell’entroterra. La sua spiaggia sabbiosa si trova accanto a quelle delle Saline di Palinuro ed è adatta alle famiglie.
Rodio è la frazione più interna e antica, a circa 350 metri di quota, nascosta alla vista del mare. Secondo la tradizione fu fondata dai Cavalieri di Malta.
Sentieri e passeggiate
- Sentiero di Castelluccio: oltre 10 chilometri attraverso Pisciotta, Rodio e Caprioli, fino alla cima di Castelluccio, che supera i 700 metri.
- Sentiero dei Cavalieri di Malta: collega Rodio a San Mauro la Bruca.
- Alcuni percorsi si prestano anche alla mountain bike.
Mare
Nella zona le spiagge sono in prevalenza libere, anche se non mancano tratti attrezzati con servizi. Il Cilento è tra le aree costiere con più Bandiere Blu in Campania.
Dove dormire
Tra le soluzioni ricettive c’è un albergo diffuso all’interno del Parco nazionale, con camere e appartamenti e colazione a base di prodotti locali.
Prima di partire verifica sempre accessi, stagionalità dei servizi e condizioni dei sentieri.
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