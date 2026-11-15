Pisciotta: cosa vedere tra il borgo, Marina, Rodio e Caprioli

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Pisciotta è un piccolo borgo del Cilento, tra Ascea e Centola-Palinuro, con poche migliaia di abitanti. Sorge su una collina a circa 200 metri sul livello del mare, con vista sul golfo.

Il centro storico

Gli edifici medievali regalano al centro storico un’atmosfera quasi fiabesca: il modo migliore per scoprirlo è passeggiare a piedi tra vicoli e scalinate, godendo dei panorami sul mare.

Le frazioni

Marina di Pisciotta è una frazione di pescatori poco prima del porto. La spiaggia è fatta dei tipici ciottoli levigati dal mare ed è raramente affollata.

Caprioli è più grande e comprende diverse comunità dell’entroterra. La sua spiaggia sabbiosa si trova accanto a quelle delle Saline di Palinuro ed è adatta alle famiglie.

Rodio è la frazione più interna e antica, a circa 350 metri di quota, nascosta alla vista del mare. Secondo la tradizione fu fondata dai Cavalieri di Malta.

Sentieri e passeggiate

Sentiero di Castelluccio : oltre 10 chilometri attraverso Pisciotta, Rodio e Caprioli, fino alla cima di Castelluccio, che supera i 700 metri.

: oltre 10 chilometri attraverso Pisciotta, Rodio e Caprioli, fino alla cima di Castelluccio, che supera i 700 metri. Sentiero dei Cavalieri di Malta : collega Rodio a San Mauro la Bruca.

: collega Rodio a San Mauro la Bruca. Alcuni percorsi si prestano anche alla mountain bike.

Mare

Nella zona le spiagge sono in prevalenza libere, anche se non mancano tratti attrezzati con servizi. Il Cilento è tra le aree costiere con più Bandiere Blu in Campania.

Dove dormire

Tra le soluzioni ricettive c’è un albergo diffuso all’interno del Parco nazionale, con camere e appartamenti e colazione a base di prodotti locali.

Prima di partire verifica sempre accessi, stagionalità dei servizi e condizioni dei sentieri.