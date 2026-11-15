Cilento

Pisciotta: cosa vedere tra il borgo, Marina, Rodio e Caprioli

Un borgo medievale affacciato sul golfo, due marine e un'antica frazione nascosta tra le colline: cosa vedere a Pisciotta e quali sentieri percorrere tra Castelluccio e Rodio.

Fiorenza Di Palma
Pisciotta
2 min di letturaCommenta

Pisciotta è un piccolo borgo del Cilento, tra Ascea e Centola-Palinuro, con poche migliaia di abitanti. Sorge su una collina a circa 200 metri sul livello del mare, con vista sul golfo.

Il centro storico

Gli edifici medievali regalano al centro storico un’atmosfera quasi fiabesca: il modo migliore per scoprirlo è passeggiare a piedi tra vicoli e scalinate, godendo dei panorami sul mare.

Le frazioni

Marina di Pisciotta è una frazione di pescatori poco prima del porto. La spiaggia è fatta dei tipici ciottoli levigati dal mare ed è raramente affollata.

Caprioli è più grande e comprende diverse comunità dell’entroterra. La sua spiaggia sabbiosa si trova accanto a quelle delle Saline di Palinuro ed è adatta alle famiglie.

Rodio è la frazione più interna e antica, a circa 350 metri di quota, nascosta alla vista del mare. Secondo la tradizione fu fondata dai Cavalieri di Malta.

Sentieri e passeggiate

  • Sentiero di Castelluccio: oltre 10 chilometri attraverso Pisciotta, Rodio e Caprioli, fino alla cima di Castelluccio, che supera i 700 metri.
  • Sentiero dei Cavalieri di Malta: collega Rodio a San Mauro la Bruca.
  • Alcuni percorsi si prestano anche alla mountain bike.

Mare

Nella zona le spiagge sono in prevalenza libere, anche se non mancano tratti attrezzati con servizi. Il Cilento è tra le aree costiere con più Bandiere Blu in Campania.

Dove dormire

Tra le soluzioni ricettive c’è un albergo diffuso all’interno del Parco nazionale, con camere e appartamenti e colazione a base di prodotti locali.

Prima di partire verifica sempre accessi, stagionalità dei servizi e condizioni dei sentieri.

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