Pneumatici da neve e catene sui rilievi del Cilento: regole, multe e consigli

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Chi sale sui rilievi del Cilento, del Vallo di Diano e degli Alburni in inverno sa che nel giro di pochi chilometri si passa dal mare alla neve. Per questo conviene conoscere le regole sull’equipaggiamento invernale.

Quando vale l’obbligo

La regola è in vigore dal 15 novembre al 15 aprile, sulle strade dove la segnaletica lo richiede. I veicoli devono avere montati pneumatici invernali oppure portare a bordo catene da neve.

Che gomme usare

Pneumatici invernali: riportano i marchi M+S e 3PMSF , che certificano l’idoneità a neve e ghiaccio. Sono progettati per temperature inferiori a 7 °C e, in condizioni difficili, possono ridurre sensibilmente gli spazi di frenata.

riportano i marchi e , che certificano l’idoneità a neve e ghiaccio. Sono progettati per temperature inferiori a 7 °C e, in condizioni difficili, possono ridurre sensibilmente gli spazi di frenata. Gomme estive: si possono usare solo se si hanno a bordo catene pronte all’uso.

si possono usare solo se si hanno a bordo catene pronte all’uso. Gomme quattro stagioni: portano i marchi M+S e 3PMSF, ma non eguagliano le invernali nelle condizioni più estreme.

Catene e calze da neve

Chi non ha le gomme invernali deve portare a bordo catene omologate. Le catene tradizionali sono le più efficaci nelle condizioni più dure ma richiedono pratica per il montaggio e impongono il limite di 50 km/h. I sistemi a ragno e i cavi da neve non sono sempre omologati. In Italia le calze da neve sono considerate equivalenti alle catene dal 2015 se rispettano le norme UNI 11313 o ON v5121, equivalenza confermata nel 2023; hanno lo stesso limite di 50 km/h e si consumano in fretta sull’asfalto asciutto.

Multe e controlli

La violazione comporta una sanzione da 87 a 344 euro. Con neve o ghiaccio le forze dell’ordine possono fermare i veicoli privi dell’equipaggiamento richiesto.

Consigli pratici

La pressione degli pneumatici scende con il freddo: gli esperti suggeriscono di aggiungere circa 0,2 bar al valore consigliato dal costruttore.

al valore consigliato dal costruttore. Il battistrada non dovrebbe scendere sotto i 3 mm .

. Prova il montaggio delle catene a casa, non sul ciglio della strada con la neve.

Se vai verso le zone alte, ad esempio per le escursioni sul Monte Cervati o sugli Alburni, controlla le condizioni del meteo e delle strade prima di partire.

Le informazioni provengono da un articolo dell’ACI del novembre 2025: verifica sempre la segnaletica locale e le ordinanze del tuo comune o della Provincia.