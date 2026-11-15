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Centola intitola una via a San Carlo Acutis: il legame speciale con il Cilento

Il Comune di Centola intitola una scalinata a San Carlo Acutis, legatissimo alla terra d'origine della madre. Accolta la richiesta dell'associazione Tantum Ergo.

Antonio Pagano
Carlo Acutis
2 min di letturaCommenta

Si rafforza il legame tra San Carlo Acutis e Centola, terra d’origine della madre e luogo in cui il giovane trascorreva le vacanze estive insieme alla sua famiglia. La Giunta comunale, guidata dal sindaco Rosario Pirrone, ha deciso di intitolare una via del capoluogo proprio al giovane santo, accogliendo la richiesta presentata dal legale rappresentante dell’associazione “Tantum Ergo Carlo Acutis”.

La scalinata intitolata al santo nel capoluogo

Nello specifico si tratta della scalinata destra che unisce le due traverse di via Rosario e costeggia lo slargo San Basilio, nel centro di Centola Capoluogo.

“San Carlo Acutis è una figura di straordinaria attualità e profonda spiritualità, noto per la sua fede viva, l’amore per l’Eucarestia e l’impegno a testimoniare il Vangelo nel digitale”, spiegano da Palazzo di Città. “La sua breve ma intensa vita ha ispirato moltissimi giovani e fedeli in tutto il mondo, offrendo un esempio luminoso di santità vissuta nella quotidianità. La devozione verso San Carlo Acutis nel nostro territorio nasce da un legame autentico e concreto, legato ai periodi trascorsi a Centola con la nonna, durante i quali ha attraversato infinite volte questa scalinata, lasciando un segno semplice ma profondo del suo passaggio”.

Il valore simbolico dell’intitolazione per la comunità

L’intitolazione dello spazio pubblico assume un valore simbolico e affettivo per l’intera comunità locale. Come sottolineato dall’Amministrazione comunale, la scelta “non rappresenta solo un atto di riconoscenza verso un santo giovane dei nostri tempi, ma anche un segno visibile e concreto della sua presenza per chiunque arrivi in paese”.

L’arrivo della reliquia nella Diocesi di Vallo della Lucania

Lo scorso mese, la comunità di Centola e l’intera Diocesi di Vallo della Lucania hanno, inoltre, accolto con profonda emozione la reliquia ex corpore di San Carlo Acutis. Un frammento del cuore del giovane santo, donato dall’Arcivescovo di Assisi, Mons. Felice Accrocca, è stato consegnato ufficialmente alla Parrocchia di San Nicola dal Vescovo della Diocesi vallese, Mons. Vincenzo Calvosa. Da allora proseguono ininterrotti i pellegrinaggi dei fedeli giunti per venerare la reliquia.

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