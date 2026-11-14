Caccia in Campania 2026-2027: calendario, cinghiale e divieti nel Cilento e nel Vallo di Diano

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La stagione di caccia in Campania si chiude il 31 gennaio 2027. Lo stabilisce il calendario venatorio Campania 2026-2027, approvato dalla Giunta regionale con la delibera n. 281 dell’11 giugno 2026 e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione. L’apertura generale c’è stata domenica 20 settembre; ora, a metà novembre, si entra nella parte centrale della stagione, con le chiusure per le singole specie che arrivano tra il 30 novembre e la fine di gennaio. Le regole valgono anche nella provincia di Salerno, dove però una parte ampia del territorio è protetta e la caccia è vietata.

Giornate e orari

Secondo il calendario regionale si può cacciare al massimo tre giorni a settimana, a scelta del cacciatore, esclusi il martedì e il venerdì, nei quali vige il silenzio venatorio. L’orario va da un’ora prima dell’alba fino al tramonto. Per gli uccelli acquatici, dal 20 al 31 gennaio, la caccia è consentita dall’alba fino a 30 minuti prima del tramonto. Per la beccaccia l’orario è dalle 7.30 alle 16.

Starna e coniglio selvatico : chiusura al 30 novembre 2026, solo con piani di prelievo;

: chiusura al 30 novembre 2026, solo con piani di prelievo; lepre, allodola e merlo : chiusura al 31 dicembre 2026;

: chiusura al 31 dicembre 2026; germano reale, canapiglia, marzaiola, codone : chiusura al 20 gennaio 2027;

: chiusura al 20 gennaio 2027; colombaccio, cornacchia grigia, gazza e ghiandaia : chiusura al 20 gennaio 2027;

: chiusura al 20 gennaio 2027; alzavola, fischione, mestolone, folaga, gallinella d’acqua, porciglione, beccaccino e frullino : chiusura al 31 gennaio 2027;

: chiusura al 31 gennaio 2027; beccaccia e tordo bottaccio : chiusura al 31 gennaio 2027;

: chiusura al 31 gennaio 2027; cesena e tordo sassello : chiusura al 31 gennaio 2027;

: chiusura al 31 gennaio 2027; fagiano e volpe: chiusura al 31 gennaio 2027; il fagiano dal 1° dicembre solo con piani di prelievo.

Per tutta la stagione è vietata la caccia a capriolo, cervo, daino, coturnice, moretta, moriglione, pavoncella, combattente e tortora, oltre che alle specie non elencate nel calendario. La quaglia ha chiuso il 31 ottobre. Per la beccaccia la Regione può sospendere la caccia in caso di nevicate o gelo prolungato.

La caccia al cinghiale

Il cinghiale si caccia in forma collettiva, con braccata e girata, dal 1° ottobre 2026 al 31 gennaio 2027, come prevede la legge nazionale n. 157 del 1992. Secondo il calendario, fino al 15 novembre le battute sono consentite il giovedì, il sabato e la domenica; dal 16 novembre solo il giovedì e la domenica, per un totale di 43 giornate. Le squadre devono essere autorizzate dall’Ambito territoriale di caccia di competenza. Accanto alla caccia ordinaria restano i piani di controllo e la caccia di selezione, regolati dagli Ambiti e, nelle aree protette, dagli enti parco.

In provincia di Salerno la presenza dei cinghiali è da anni un problema per l’agricoltura e per la sicurezza stradale, soprattutto nel Cilento e negli Alburni. A inizio novembre ad Agropoli una battuta vicina alle abitazioni ha richiesto l’intervento dei carabinieri: le distanze minime da case, strade e luoghi di lavoro previste dalla legge valgono anche per le battute al cinghiale.

Quanti capi si possono abbattere

I carnieri sono fissati dal calendario regionale. Per la selvaggina stanziale il limite è di 2 capi al giorno, di cui al massimo una lepre, con un tetto di 10 lepri per stagione. Per la migratoria il limite giornaliero è di 20 capi da ottobre a dicembre e 10 a gennaio, con limiti più bassi per alcune specie come la beccaccia 3 al giorno fino a dicembre, 1 a gennaio, 20 per stagione. Per il cinghiale non è previsto un limite di carniere.

Dove non si può cacciare

In provincia di Salerno la caccia è vietata in tutto il territorio del Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, come in ogni parco nazionale (legge n. 394 del 1991), nelle oasi e nelle aree protette regionali, nelle zone di ripopolamento e cattura e nei fondi chiusi. Nei siti della rete Natura 2000 (Zps, Sic e Zsc) che restano fuori dal Parco valgono regole più severe: la caccia è iniziata solo il 1° ottobre, per codone e porciglione è vietata tutta la stagione, i tordi chiudono il 10 gennaio e germano, canapiglia, marzaiola, alzavola, fischione, mestolone, folaga e gallinella d’acqua il 17 gennaio. Nelle zone umide è vietato l’uso di munizioni al piombo entro 150 metri.

I confini del Parco e delle aree protette sono riportati nelle cartografie allegate al calendario venatorio e consultabili sul sito della Regione Campania.

Tesserino e app

Per cacciare serve il tesserino venatorio regionale, rilasciato tramite il portale Campania Caccia. Per la stagione 2026-2027 il cacciatore sceglie tra la versione cartacea e quella digitale, e la scelta vale per tutta l’annata. Il tesserino cartaceo va vidimato e riconsegnato entro il 31 marzo; quello digitale si usa con l’app regionale, con accesso tramite Spid, Cie o Cns, e non va né stampato né restituito. Nell’app si annotano gli abbattimenti in tempo reale, si prenotano le giornate e si pagano le quote degli Ambiti; l’app avvisa quando si raggiunge il limite di carniere.

Chi esce nelle giornate di caccia per escursioni nei boschi dell’interno, dagli Alburni al Cervati, fa bene a indossare capi ben visibili e a preferire i sentieri del Parco, dove la caccia non è ammessa. Prima di partire conviene controllare il meteo dei comuni.

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